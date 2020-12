Weihnachten in Mittelfranken – Kirchen haben kreative Ideen

Kurzentschlossen am Heiligabend einen Weihnachts-Gottesdienst in der Kirche zu besuchen, das wird in diesem Jahr wegen der Corona-Auflagen nicht möglich sein. Mit ein bisschen Planung, gibt es aber trotzdem viele Angebote der Kirchen in Mittelfranken, wie man trotz der Einschränkungen Weihnachten feiern kann. Maskenpflicht und Abstandsgebot gelten allerdings generell und fast überall wird um eine Voranmeldung gebeten. Hier ein kleiner Überblick, manche Angebote können sich aber wegen der Corona-Beschränkungen auch nochmal ändern.

Angebote der Kirchen in Nürnberg

Für die Gottesdienste der vier evangelischen Nürnberger Innenstadtkirchen können Interessierte seit Mitte des Monats über das Buchungsportal Reservix online Tickets erwerben. Die Kirchen St. Sebald, St. Egidien, St. Lorenz und St. Jakob bieten jeweils drei Gottesdienste an. Wegen der Ausgangsbeschränkungen wurden die Christmetten auf 19 Uhr vorverlegt.

Die Christvesper aus der Lorenzkirche um 17 Uhr wird live im Internet übertragen. In vielen Nürnberg Stadtteilen gibt es zudem mobile Gottesdienste im Freien: So fährt zum Beispiel ein Lkw durch Zabo, in der Gartenstadt gibt es eine Christvesper vom Pritschenwagen und durch Laufamholz fährt ein Ökumenisches Weihnachtsmobil.

Weihnachten to-go mit der Weihnachtstüte

Eine weitere Idee der Kirchen in Nürnberg ist die "Ökumenische Weihnachtstüte", mit der besonders Familien ein "Weihnachten to-go" feiern können. In der Tüte, die von den beteiligten Pfarrämtern ausgegeben wird, befinden sich ein Gottesdienstheft, sowie kleine Überraschungen und Lieder zum Mitsingen. In den Gemeinden Nürnberg-Nord werden um 21 Uhr die Glocken läuten und die Menschen sind dazu aufgerufen, eine Kerze anzuzünden und das Lied "Stille Nacht" anzustimmen. Einen Überblick über die Angeboten der evangelischen Kirchen in Nürnberg zu Heiligabend gibt es online. Auch für die Gottesdienste in den katholischen Kirchen ist in der Regel eine Anmeldung notwendig.

Gottesdienst aus dem Kofferraum

Viele kleinere Gemeinden in Mittelfranken haben sich kreative Möglichkeiten überlegt, Weihnachten coronakonform zu feiern. Zum Beispiel in Offenhausen im Nürnberger Land plant das Pfarrersehepaar Hoepfner eine Tour durch ihre Gemeinden. "Gottesdienst aus dem Kofferraum" haben sie ihre Idee genannt. Mittels einer Schatzkarte können die Gemeindemitglieder erkennen, wann wo gefeiert wird. Im Kofferraum haben die Hoepfners eine Lautsprecheranlage.

Mancherorts tritt der Posaunenchor auf. So komme in diesem Jahr die Weihnachtsbotschaft zu den Menschen, wie Jesus zu den Menschen gekommen ist, sagt Pfarrer Martin Hoepfner. In seinen Augen ist das keine Einschränkung, sondern vielleicht das beste Weihnachten jemals. Auch der Online-Kindergottesdienst für die gesamte evangelische Kirche kommt aus Offenhausen und ist an Heiligabend um 14 Uhr auf kirchemitkindern-digital zu sehen.

"Weihnacht am Wegesrand" mit dem Smartphone erleben

Mehrere Gemeinden haben sich Konzepte überlegt, mit denen vor allem Familien draußen an mehreren Stationen Weihnachten feiern können. So gibt es in Zirndorf einen "Weihnachts-Wanderweg" mit Plakaten auf denen Geschichten, Lieder oder kleine Aufgaben abgedruckt sind. Die katholische Gemeinde in Möhrendorf im Landkreis Erlangen-Höchstadt bietet "Weihnacht am Wegesrand" an: Fünf Stelen verteilt über die Gemeinde sind mit einem QR-Code versehen, über den man sich auf dem Smartphone einen Teil der Weihnachtsgeschichte anhören kann, Lieder singen und einen Text aus dem Evangelium lesen. Die Stationen sind über die gesamten Feiertage installiert. Trotz Lockdown gibt es vielerorts Angebote, wie Weihnachten gefeiert werden kann. Es lohnt sich, bei seiner Gemeinde nachzufragen.