21.12.2018, 11:51 Uhr

Weihnachten hinter Gittern: Heiligabend in der JVA Stadelheim

Brathendl und Weihnachtsbäume zum Selberschmücken - das ist Weihnachten in der JVA Stadelheim in München. Außerdem singt traditionell der Tölzer Knabenchor für die insgesamt 1.500 Gefangenen, die an Weihnachten gerne bei ihren Familien wären.