"Weihnachten gilt für alle": Päckchen für Obdachlose in Augsburg

Das Christkind der Obdachlosen hat seine Zentrale in einer unscheinbaren Industriehalle im Augsburger Norden. Dort stehen Dutzende von Kartons, voll mit Nüssen, Mandarinen, und Schoko-Nikoläusen, dahinter liegen riesige Kaufhaustüten, solche, in denen normalerweise Kissen und Betten verpackt werden. Sie müssen jetzt von vielen fleißigen Händen gefüllt werden. 600 Tüten, das sei kein Pappenstiel, sagt Gerd Richter vom Augsburger Lions Club, der sich schon mal die Hände warm reibt: "Je mehr mit anpacken, umso besser".

Mindestens 150 Obdachlose

Und dann geht es los, jeder der zehn ehrenamtlichen Helfer nimmt sich eine Tüte und packt aus jedem Karton etwas hinein. Hans Stecker vom Förderverein Wärmestube achtet drauf, dass alles richtig läuft: Je nachdem, an wen die Tüten gehen sollen, gibt es eine besondere Füllung, weil die Betroffenen oft Probleme mit den Zähne haben, gibt es in manchen Tüten Bananen und weiche Muffins statt Äpfel. Die 600 Päckchen gehen an Obdach- und Wohnungslose, also Menschen, die keine eigene Wohnung haben, sondern immer wieder woanders unterschlüpfen müssen. Davon gibt es viele in der Stadt, sagt Stecker. Laut den Sozialarbeitern sind es 150-180 Obdachlose in Augsburg, die tatsächlich draußen schlafen. Dazu kommen laut Stecker noch an die 1.500 Wohnungslose.

Duschgel, Schal und Lebkuchen

In einer großen Kiste stehen bereits fertig gepackte Beauty-Tüten, mit Duschgeld, Deo, Zahnbürsten und Zahnpasta, mit Weihnachtsstickern beklebt. In einer anderen Kiste liegen dicke, warme Schals, handgestrickt von einem Damenclub aus Buttenwiesen, liebevoll verpackt, vorn mit einer handgeschriebenen Grußplakette verziert. Auch Tabak und Feuerzeug kommt mit in die Tüte. Die Geschenktüten werden auch heuer sehnsüchtig erwartet, weiß Ulla Schmid von der Wärmestube, weil das Dinge sind, "die sie sonst das ganze Jahr nicht haben".

Privatleute und Firmen spenden - und helfen packen

Möglich wird die Weihnachtstütenaktion durch Spenden von Firmen und Privatleuten. Konditor Gerhard Schenk hilft beim Packen, er hat die Plätzchen gespendet, die ganze Firma habe mitgeholfen, erzählt er. Am Schluss steht ein ganzer Teil der Halle voller Geschenktüten. Bis Heiligabend werden sie jetzt an verschiedene Unterkünfte in Augsburg verteilt. Hans Stecker schnauft durch und ist froh: "Wir sind unwahrscheinlich dankbar dafür."