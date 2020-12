"Weihnachten findet statt!": Das planen die Kirchen in Bayern

Welche Gottesdienste werden wirklich stattfinden, welche werden vorverlegt, welche nur digital gestreamt? Und welche Corona-Regeln gelten in der Kirche und bei Feiern im Freien? An keinem anderen kirchlichen Fest kommen so viele Leute alle Jahre wieder in die Gottesdienste wie an Weihnachten. Und seit Monaten wird daran gearbeitet, dass auch dieses Jahr vieles möglich sein wird. Eine Empfehlung, die Präsenzgottesdienst abzusagen, wie es die evangelische Landeskirche in Westfalen jetzt ausgesprochen hat, wird es in Bayern nicht geben.

Seit vielen Wochen planen evangelische, katholische und orthodoxe Kirchengemeinden coronakonforme Gottesdienste, feilen an Hygieneregeln und organisieren digitale Angebote. Doch solche Planungen werden häufig von der Realität und neuen Verordnungen eingeholt: So zum Beispiel die Christmetten nach 21 Uhr, für die es zuerst eine Ausnahme geben sollte und die nun doch wegen der nächtlichen Ausgangssperre auf den frühen Abend vorverlegt werden müssen.

Hier finden Sie eine kleine Auswahl der Angebote, welche die Kirchen in Bayern aktuell planen. Änderungen sind wegen der Corona-Beschränkungen natürlich möglich.

Tipp: Da es in diesem Jahr sehr viele Angebote online gibt, ist es besonders leicht, einen Blick über den Tellerrand der eigenen Pfarrei oder Diözese zu werfen und sich von der Kreativität anderer Gemeinden inspirieren zu lassen. Und natürlich überträgt auch der Bayerische Rundfunk an Heiligabend und den Weihnachtsfeiertagen in Hörfunk und Fernsehen Gottesdienste.