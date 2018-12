Weihnachten: Botschaft der "kämpferischen Liebe"

Die Weihnachtsbotschaft sei keine Beruhigungsbotschaft, so der Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland, der evangelische Landesbischof Heinrich Bedford-Strohm. Sie sei die Botschaft einer "kämpferischen Liebe". Aber nicht einer kämpferischen Wut, wie sie im zu Ende gehenden Jahr immer zu spüren gewesen war, zuletzt etwa bei den sogenannten Gelbwesten-Protesten in Frankreich.

"Das heißt für uns als Land, dass wir aufhören, andere Menschen abzuwerten, dass wir aufhören, Botschaften zu senden, die Menschen gegeneinander aufbringen, die Hass sähen, die irgendwann zu Gewalt führen. Weihnachten heißt, dass wir aufeinander achten, dass wir dafür kämpfen, dass das, was unser Land, was Europa auszeichnet, nicht geschwächt, sondern gestärkt wird. Es heißt, dass die Würde des Menschen im Zentrum steht." Heinrich Bedford-Strohm, Evangelischer Landesbischof

Kardinal Marx: Religionen sind Instrumente des Friedens

Wenn in den Heiligabend-Gottesdiensten aus dem Lukas-Evangelium gelesen werden werde "Fürchtet euch nicht, euch ist heute der Heiland geboren", dann sei das eine große Friedensbotschaft für die Welt, sagt der Vorsitzende der Deutschen Katholischen Bischofskonferenz, der Erzbischof von München und Freising Kardinal Reinhard Marx.

"Ich wünsche mir, dass die Religionen insgesamt Instrumente des Friedens sind, nicht Teil das Problems, sondern Teil der Lösung. Es kann nicht sein, dass sich Nationalismen durch religiöse Einfärbungen verschärfen und Politiker Religion als Emotionalisierung von Konflikten benutzen. Das Gegenteil muss der Fall sein, und hier haben alle Religionen eine Aufgabe darauf zu achten, dass Gott eben nicht ein Gott bestimmter Menschen und Nationen ist, sondern ein Gott aller Menschen." Kardinal Reinhard Marx, Erzbischof von München und Freising

Aufarbeitung der Missbrauchsfälle

Gerade die katholische Kirche war im Jahr 2018 mit der eigenen Vergangenheit konfrontiert worden, Stichwort Sexueller Missbrauch durch Mitarbeiter der Kirche. Auch das, sagt Kardinal Reinhard Marx, wird dieses Jahr in den Weihnachtsgottesdiensten eine Rolle spielen.

"Wichtig ist, dass die Verkünder der Hoffnung glaubwürdig sind und wo Glaubwürdigkeit beschädigt wurde durch unsere eigene Schuld durch Versagen, da muss das ganz transparent und konsequent aufgearbeitet und verändert werden. und das ist dann auch ein Zeichen der Hoffnung, dass etwas Neues geschehen kann, man sich verändern muss und kann." Kardinal Reinhard Marx, Erzbischof von München und Freising

Hass kann nicht durch Hass besiegt werden

Auch eine wichtige Botschaft der Weihnachtsgeschichte sei, gerade angesichts des um sich greifenden Gefühls, in einer Zeit der Krise zu leben, dass Hass nie durch Hass besiegt werden könne, so der EKD-Ratsvorsitzende Heinrich-Bedford-Strohm. Er verweist auf den amerikanischen Bürgerrechtler und Pastor Martin Luther King, an den 2018 vielfach erinnert wurde, weil er vor 50 Jahren einem Attentat zum Opfer gefallen ist: "Wenn wir anschauen, wie er für die Gleichberechtigung der Schwarzen gekämpft hat, dann sehen wir sehr genau, dass die Botschaft der Liebe nichts mit Beruhigung zu tun hat, sondern sie verändert die Welt." Es brauche Menschen, die für diese Botschaft kämpfen, so Heinrich Bedford-Strohm. "Deswegen ist Weihnachten für mich ein großer Schub für all diejenigen, die sich für eine gerechte Welt einsetzen."