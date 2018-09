Weihenstephan: Neues Zentrum für Brau- und Getränketechnologie

Seit Beginn des Studiengangs vor sieben Jahren regiere die Improvisation, so Winfrid Ruß, Professor für Apparate- und Anlagetechnik in der Getränkeherstellung. Man sei derzeit in mehreren Gebäuden nur zu Gast, die Ausrüstung sei in acht Containern untergebracht und müsse, wenn sie gebraucht werde, raus- und wieder reingebracht werden. Das Mikroskop stehe neben einer staubenden Schüttelmaschine. Die Hefe steril zu halten, das sei eine besonders hohe Kunst, wenn nebendran mit Wurzelgemüse, Rohwurst und Getreide geforscht werde, den natürlichen Feinden des Bieres, so Ruß.

Hohe Nachfrage dank Craft-Beer Boom

Der Studiengang Brau- und Getränketechnologie ist mit einem Numerus Clausus belegt, denn die Nachfrage ist groß, auch wohl wegen des derzeitigen Craft-Beer Booms. Jüngste Neuerung aus Weihenstephan: ein Läuterbottich, der sechsmal schneller arbeitet als bisherige Modelle. Das neue Zentrum für Brau- und Getränketechnologie soll in drei Jahren fertig sein.