Weidhausen: Diebe stehlen 200 Kilo schweren Firmentresor

In der Nacht zum Freitag sind in Weidhausen im Landkreis Coburg bislang unbekannte Täter in eine Firma eingebrochen. Wie die Polizei berichtet, erbeuteten sie dabei einen massiven Tresor samt Inhalt, hochwertiges Werkzeug sowie ein Kennzeichenpaar.

Einbrecher transportieren massiven Safe mit Hubwagen

Die Täter hebelten demnach ein hinteres Zufahrtstor am Firmengelände auf, um sich Zutritt zu verschaffen. Die Polizei geht davon aus, dass die Einbrecher dabei mit einem eigenen Transportfahrzeug nach innen gefahren sind, um das Diebesgut zu verladen. Den 200 Kilogramm schweren Safe hätten die Täter mit firmeneigenen Hubwagen in den Hof transportiert. Er enthielt Bargeld und diverse Fahrzeugschlüssel.

Das entwendete Kennzeichen lautet "CO DE 165" und wurde von den Dieben offenbar von einem Lastwagen abmontiert.

Polizei sucht Zeugen nach Einbruch in Weidhausen

Der Wert der Beute beträgt nach Schätzungen der Polizei mehr als zehntausend Euro. Der Sachschaden liegt demnach bei rund 5.000 Euro. Die Tat ist im Zeitraum zwischen Donnerstagabend, 17.00 Uhr, und Freitagmorgen 05.45 Uhr verübt worden. Die Polizei sucht Zeugen, die in diesem Zeitraum verdächtige Personen und/oder Fahrzeuge im Bereich der Straße "Gewerbepark" gesehen haben, insbesondere im Bereich des dortigen Verbrauchermarkts.