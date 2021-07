Weidener Totschlagsprozess: Ortstermin am Flutkanal

Im Weidener Totschlagsprozess um einen ertrunkenen jungen Mann hat das Gericht am Donnerstag den Unglücksort in Augenschein genommen. Im September vor einem Jahr war ein betrunkener 22-Jähriger nahe des Weidener Stadtzentrums in einen Flutkanal gestürzt und ertrunken. Seine drei Freunde sollen tatenlos zugesehen haben. Die zwei Männer und eine Frau müssen sich jetzt wegen Totschlags durch Unterlassen verantworten.

Unglückshergang nach wie vor unklar

Mit rot-weißen Absperrband hatten Polizisten im vergangenen September die Stelle am Ufer markiert, an der die Leiche des Opfers im Wasser gefunden wurde. Die Reste von dem Markierungsband sind heute noch zu sehen – sie sind um einen Baumstamm geknotet und flattern im Wind. Richter, Anwälte und Ankläger haben sich am Vormittag im strömenden Regen durch das dichte Gestrüpp an der steilen Uferböschung des Flutkanals gekämpft, um sich mit eigenen Augen einen Eindruck vom Ort des Geschehens zu machen. Nach wie vor ist nämlich unklar, wie es zu dem tödlichen Unglück kommen konnte.

Den Ernst der Lage nicht erkannt?

Der 22-Jährige war nach einer Kneipentour volltrunken in den Kanal gestürzt. Von den Freunden kam ihm keiner zu Hilfe, die junge Frau filmte stattdessen den Todeskampf des Opfers mit dem Mobiltelefon. Im Prozess haben die Angeklagten sinngemäß ausgesagt, sie hätten den Ernst der Lage damals nicht erkannt und deshalb nicht geholfen. Der Ortstermin sollte den Prozessbeteiligten nun bei der Beurteilung helfen.