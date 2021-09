Weidener Tafel-Chef will 2G einführen und erntet Hassbotschaften

Tafel-Chef sucht nach Lösungen für Ungeimpfte

Gebhardt will sich von den Anfeindungen nicht beeindrucken lassen und hält an seinem Vorhaben, die 2G-Regel einzuführen, fest. Parallel dazu arbeitet er an Sonderregelungen, so dass Ungeimpfte nicht von der Tafel-Versorgung an sich ausgeschlossen werden.

Er schlägt vor, dass Personen aus diesem Kreis sich von einer geimpften Person vertreten lassen können. So sieht es auch der Vorsitzende des Verbandes der bayerischen Tafeln Peter Zilles. Die Ungeimpften könnten ihre Ware auch in Körben, Tüten oder Kartons vor der Türe bekommen, so Zilles' Vorschlag.

Andere Tafeln in Bayern lehnen 2G ab

Für andere Tafeln in Bayern ist die 2G-Regelung keine Option. In Bayreuth komme das nicht in Frage, heißt es vom dortigen Vorstand. Bei der Tafel in Ingolstadt lehnt man 2G ebenfalls ab. Um den Infektionsschutz zu verbessern, setzt man hier auf die FFP2-Maskenpflicht und abholfertige Essenspakete. Die Aufenthaltsdauer solle so so kurz wie möglich gehalten werden, sagt Petra Willner. Man wolle sich aber "nicht erdreisten", nur noch Geimpfte reinzulassen, so Willner.

Die Nürnberger Tafel-Chefin Edeltraud Rager sieht auch organisatorische Schwierigkeiten bei der Nachweis-Pflicht, wenn nur noch Geimpfte in die Tafel dürfen. "Wir haben schon Schwierigkeiten, einen Nachweis zu bekommen, wovon der Mensch lebt." Außerdem hätten manche Kunden gute Gründe, sich nicht impfen zu lassen und sollten deshalb nicht ausgeschlossen werden.

Ob die 2G-Regel bei der Weidener Tafel tatsächlich eingeführt wird, ist ohnehin noch offen. Der fünfköpfige Vorstand der Tafel will Ende September darüber entscheiden.