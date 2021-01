Weidener Seniorin überfallen - Großfahndung läuft

Eine 91 Jahre alte Seniorin ist am Dienstagvormittag in ihrem Haus in Weiden in der Oberpfalz ausgeraubt worden. Ein unbekannter Täter hatte sich vorher Zugang zum Haus verschafft.

Seniorin bei Überfall leicht verletzt

Der bislang Unbekannte nahm Bargeld in einer noch unbekannten Summe mit. Anschließend flüchtete er. Die Seniorin erlitt bei dem Überfall eine leichte Verletzung am Handgelenk. Eine Nachbarin sah die Frau in ihrem Haus im Weidener-Westen "Pressather Wald" am Boden liegen und rief die Polizei.

Die Beamten suchen mit Hubschraubern und Spürhunden nach dem Täter. Da die Landesgrenze nicht weit entfernt ist, wurde auch die tschechische Polizei eingeschaltet. Eine sofort eingeleitete Großfahndung der Polizei blieb bisher erfolglos.

Beschreibung des Täters

Konkret fahndet die Polizei nach einer Person, die circa 1,75 Meter groß ist, eine kräftige Statur hat und während des Überfalls eine Jacke mit auffälligem kariertem Muster trug, das gelblich/bräunlich/orange gestaltet war.

Die weiteren Ermittlungen führt die Kripo Weiden in der Oberpfalz in enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft. Wer Hinweise zu dem Täter geben kann, soll sich an die Polizei unter der Hinweishotline: 0961/401-2222 wenden.