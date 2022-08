Weidener Polizei befreit Jungfalken aus Autokühler

Jungfalke übersteht Zusammenstoß unbeschadet

Die Beamten hätten daraufhin unter Mithilfe von Werkstattmitarbeitern der Polizeiinspektion Weiden den Kühlergrill demontiert und den Falken so aus dem Motorraum befreit, hieß es weiter. Der Jungfalke kam anschließend in eine Wildvogelauffangstation. Dem Augenschein nach hat er den Aufprall mit dem Auto und die kurze Gefangenschaft unbeschadet überstanden, wie die Polizei weiter mitteilte. Auch am Fahrzeug sei kein sichtbarer Schaden entstanden.