"Politisch wie nie": Weidener Literaturtage starten

Am Sonntag starten in Weiden wieder die Literaturtage (20 Uhr, Max-Reger-Halle). Das Festival des Buches ist heuer so "politisch wie nie", sagen die Veranstalter. Die aktuellen politischen Entwicklungen europaweit würden sich eben derzeit in der aktuellen Literatur stark niederschlagen.

Die Themen: Von Flucht bis Rechtspopulismus

So wird am Sonntag (7.4.) Timur Vermes gastieren, der mit seiner Hitler-Satire "Er ist wieder da" bekannt geworden ist. In seinem neuen Werk "Die Hungrigen und die Satten" beschreibt er einen Marsch von 150.000 Flüchtlingen, die sich in Afrika auf den Weg nach Europa machen, live begleitet von einem großen Medienaufkommen, doch die Politik schaut nur zu. Eine aktuelle, beklemmende aber auch komische Satire, beschreiben die Veranstalter. Der Österreicher Franzobel hingegen lässt in seinen Roman "Rechtswalzer" auch die politischen Entwicklungen in Ungarn mit einfließen. Er wird am Donnerstag (4.4.) zu Gast sein. Und Petros Markaris aus Griechenland greift die politischen Verhältnisse in seinem Heimatland in seinem Roman "Drei Grazien" auf.

Italienische Musik und Poetry Slam

Eröffnet werden die Literaturtage am Sonntag mit "Amore, Amore", einem Abend voller italienischer Geschichten und Musik. Der Freitag (5.4.) steht wieder im Zeichen es Poetry Slams mit dem deutschen Pionier des Slammens Felix Römer. Er und seine Kollegen werden in der Tiefgarage des CityCenters wieder das gesprochene Wort und ihre eigene Kunstform darbieten. Schauspieler Walter Sittler rundet die Literaturtage heuer ab. Am 16.04. wird er das letzte unveröffentlichte Programm des Kabarettisten Dieter Hildebrandt lesen, das er bereits als Hörbuch eingesprochen hat. Dazu lesen Harald Grill, Johannes Kirchberg und Hans Pleschinski.