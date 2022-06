Weidener Kaserne wird nach gefallenem Soldaten umbenannt

Die Weidener "Ostmark-Kaserne" bekommt einen neuen Namen. Sie wird heute in "Major-Radloff-Kaserne" umbenannt, nach einem in Afghanistan gefallenen Soldaten. Laut Bundeswehr wurde der Name per Abstimmung von den in Weiden stationierten Soldaten ausgewählt. Anlass ist ein Erlass des Verteidigungsministeriums aus dem Jahr 2018, nach dem die Traditionskultur der Bundeswehr gestärkt und besondere Leistungen von Soldaten mehr hervorgehoben werden sollen.

Tod durch Sprengfalle

Jörn Radloff, Jahrgang 1971, starb im Jahr 2010 bei einem Afghanistan-Einsatz bei der Explosion einer Sprengfalle. Der zweifache Vater war in Weiden ab November 2008 als Leiter der Unteroffiziers-Ausbildung tätig. Der Bundeswehr hatte der gelernte Elektromonteur seit 1992 angehört. Er war unter anderem als Zugführer in Bosnien und als Kompaniechef einer Wiederaufbau-Einheit in Afghanistan im Einsatz.

Feierlicher Gedenkakt

Eröffnet wird die Veranstaltung zur Kasernenumbenennung laut Bundeswehr durch einen Appell des Standortältesten, danach sprechen unter anderem der Kommandeur der 10. Panzerdivision, Generalmajor Ruprecht von Butler, und der Zweite Bürgermeister der Stadt Weiden, Lothar Höher. In dem feierlichen Gedenkakt sollen dann ein Kranz niedergelegt und das Schild mit dem neuen Namen der Kaserne enthüllt werden.

Kaserne wurde 1935 errichtet

Die bisherige Ostmark-Kaserne besteht seit dem Jahr 1935. Aktuell sind in Weiden rund 1.200 Soldaten und zivile Mitarbeiter stationiert.

Der Afghanistan-Einsatz der Bundeswehr wurde im Jahr 2021 nach knapp 20 Jahren beendet. Insgesamt haben dort mehr als 50 Bundeswehr-Soldaten ihr Leben verloren.