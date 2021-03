Weidener Gastronomen protestieren mit 1.000 leeren Stühlen

Mit einer stillen Protestaktion wollen Einzelhändler und Gastonomen in der Innenstadt von Weiden am Freitag für eine sofortige Öffnung ihrer Betriebe demonstrieren. Dazu stehen mehr als 1.000 unterschiedliche leere Stühle auf dem Oberen Markt.

Sie sollen symbolisieren, wie viele Arbeitsplätze in der Weidener Innenstadt durch den Lockdown derzeit in Gefahr sind, sagen die Initiatoren. Sie stehen aber auch für Gäste, die in den zahlreichen Restaurants, Bars, Cafés und Kneipen fehlen würden.

"Click & Collect" rentiert sich für viele nicht

Dazu hat das Bündnis "Wir sind Weiden" die Beschäftigten von der Max-Reger-Straße bis zum Unteren Tor inklusive der Seitenstraßen zusammengezählt. Insgesamt befinden sich dort etwa 250 Einzelhändler, Gastronomen und andere Betriebe.

Das Einkaufen mit Terminvereinbarung wäre laut dem Bündnis ein erster Schritt, einen Teil der Kosten zu decken und die Kundenpflege aufrecht zu erhalten. Denn das Modell "Click & Collect" rentiere sich für viele Unternehmen nicht. Viele Kunden würden eben nur kaufen, wenn sie gestöbert oder anprobiert hätten.

Deutlich mehr Infektionen

Die Stühle stehen bis Freitagabend auf dem Oberen Markt. Die Stadt Weiden ist Oberzentrum in der nördlichen Oberpfalz und profitiert traditionell von einem großen Einzugsgebiet der Kunden. Die Infektionszahlen gingen in den vergangenen Wochen deutlich nach oben. Am Freitag liegt die Sieben-Tage-Inzidenz laut Robert-Koch-Institut bei 163,8.