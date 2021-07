Weidener Flutkanal-Prozess steht vor dem Abschluss

Im so genannten Flutkanal-Prozess am Landgericht in Weiden beginnen am heutigen Freitag voraussichtlich die Plädoyers. Angeklagt sind zwei junge Männer und eine Frau, die im September vergangenen Jahres ihrem 22 Jahre alten Freund nicht geholfen haben sollen, als dieser betrunken in den Flutkanal in Weiden stürzte und ertrank.

Viele Beweisanträge

Am Vormittag will die Kammer zunächst noch über rund ein Dutzend Beweisanträge der Verteidiger entscheiden, am Nachmittag sollen dann bereits die Schlussvorträge beginnen. Laut einem Sprecher des Landgerichts könnten dann der Staatsanwalt sowie der Nebenklagevertreter plädieren. Die Schlussvorträge der Verteidiger sind an einem anderen Verhandlungstag geplant.

Vom Unglück gibt es Handyvideos

Die drei Freunde sollen tatenlos zugesehen haben, als der 22-Jährige schwer angetrunken in den Flutkanal gestürzt war. Zuvor waren die Freunde gemeinsam in einer Weidener Bar eingekehrt.

Im Verlauf des Prozesses wurden unter anderem Handyvideos gesichtet mit Videoschnipseln, auf denen zu sehen ist, wie der 22-Jährige ins Wasser stürzt und untergeht. Zudem waren sämtliche Prozessbeteiligte vor Ort am Flutkanal und haben sich den Tatort angesehen. Die Angeklagten haben im Lauf des Prozesses sinngemäß ausgesagt, sie hätten den Ernst der Lage damals nicht erkannt und deshalb nicht geholfen.