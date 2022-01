Weidenberg: Scheune in Flammen – 100.000 Euro Schaden

Beim Brand einer Scheune in Weidenberg im Landkreis Bayreuth ist am Mittwoch Sachschaden in Höhe von mindestens 100.000 Euro entstanden. Die Brandursache ist noch unklar.

Scheunenbrand in Weidenberg: 100.000 Euro Sachschaden

Wie die Polizei mitteilte, hatten Zeugen schwarzen Rauch aus der Gerätescheune in Kattersreuth, einem Ortsteil von Weidenberg, steigen gesehen und einen Notruf abgesetzt. 200 Feuerwehrkräfte waren im Einsatz. Sie konnten das Übergreifen der Flammen auf benachbarte Gebäude verhindern. Personen wurden nach Polizeiangaben nicht verletzt.

Straße musste gesperrt werden

Die Strecke zwischen der Staatsstraße 2181 und Kattersreuth musste während des Einsatzes und der Nachlöscharbeiten für den Verkehr gesperrt werden. Brandfahnder der Bayreuther Kriminalpolizei ermitteln zur bislang unklaren Brandursache. Während des Brandes befanden sich keine Anwohner oder Tiere in der unmittelbaren Nähe der Scheune. Nur Sachwerte und das Gebäude selbst fielen dem Brand zum Opfer.