Nach Degen-Angriff in Weiden: Tatverdächtige in der Psychiatrie

Nachdem eine Frau am Dienstag in der Weidener Innenstadt mehrere Menschen mit einem Degen verletzt hat, haben Polizei und Staatsanwaltschaft nun weitere Details bekanntgegeben. Die 65-Jährige aus dem östlichen Landkreis Neustadt an der Waldnaab könnte unter einer psychischen Erkrankung leiden, so die Behörden.

Ein Ermittlungsrichter entschied deshalb am Mittwoch, die Frau wegen des dringenden Tatverdachts des versuchten Mordes in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung in einer Fachklinik unterzubringen. Außerdem besteht der Verdacht, dass sie gegen das Waffengesetz verstoßen hat.

Tatwaffe: Ein 90 Zentimeter langer Degen

Wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilen, war die Frau nach derzeitigem Ermittlungsstand gestern kurz vor Mittag mit dem Auto in die belebte Weidener Fußgängerzone gefahren und mit einem 90 Zentimeter langen Degen in der Hand ausgestiegen. Mit diesem soll sie unvermittelt drei Fußgänger angegriffen haben.

Die Männer im Alter von 46, 58 und 61 Jahren wurden dabei teilweise verletzt. Der 46-Jährige erlitt leichtere Verletzungen durch einen oberflächlichen Schnitt am Hals. Er konnte das Krankenhaus nach der Behandlung noch am selben Tag wieder verlassen.

Ein Opfer musste operiert werden

Schlimmer erwischte es den 61-Jährigen: Er erlitt eine Schnittverletzung am Arm, die operiert werden musste. Der Schwerverletzte befindet sich weiterhin im Krankenhaus. Ein 23-jähriger Gaststättenangestellter, der den Männern zu Hilfe kam, erlitt leichte Verletzungen durch Kratzer. Die Männer konnten die Frau entwaffnen und bis zum Eintreffen der Polizei festhalten. Neben dem Degen, stellten die Beamten im Auto der Frau zwei Macheten, mehrere Messer und eine Axt sicher.

Täterin ging vor der Attacke zur Polizei

Wie Polizei und Staatsanwaltschaft weiter mitteilen, war das wohl nicht der einzige Angriff der Frau. Schon am frühen Morgen war sie in der Polizeiinspektion Vohenstrauß in der Nähe von Weiden erschienen. Dort meldete sie, dass sie sich Sorgen um ihre Nachbarin mache, die sie schon länger nicht mehr gesehen habe.

Eine Überprüfung ergab aber, dass mit dieser alles in Ordnung war. Später gegen 11.20 Uhr soll die 65-Jährige dann in Vohenstrauß vor einer Apotheke einen 63-Jährigen grundlos angegriffen haben. Wie die Polizei mitteilt, möglicherweise auch mit dem später sichergestellten Degen. Der Mann erlitt dabei nur Hautrötungen.

Polizei bildet Sonderkommission

Zur Aufklärung der Tat hat die Polizei noch gestern die 30-köpfige Sonderkommission "Altes Rathaus" gegründet. Bisher haben die Ermittler nach eigenen Angaben bereits eine Vielzahl von Zeugen vernommen. Die Polizei bittet, keine Videos oder Bilder der Tat in den sozialen Netzwerken zu veröffentlichen, sondern diese den Ermittlern zur Verfügung zu stellen. Hierzu hat die Polizei ein Upload-Portal eingerichtet.