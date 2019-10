18.10.2019, 06:23 Uhr

Weideabtrieb in der Rhön mit Ziegen, Schafen und Rindern

Rund 1.200 Schafe, 50 Rinder und 200 Ziegen werden am Sonntag von ihren Weiden in der Hochrhön in den Oberelsbacher Ortsteil Ginolfs im Landkreis Rhön-Grabfeld getrieben. Für die Zuschauer gibt es ein Fest mit Musik und regionalen Spezialitäten.