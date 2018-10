Weiches Wasser für Niederbayern

Die Wasserversorgung Bayerischer Wald investierte rund 35 Millionen Euro in das neue Werk. Pro Stunde werden in Moos ab sofort 400 Kubikmeter Trinkwasser gefördert. Damit soll halb Niederbayern versorgt werden.

Trinkwasser für sieben Landkreise

Das Grundwasserpumpwerk in Moos ist neben der Trinkwassertalsperre in Frauenau im Landkreis Regen im Bayerischen Wald das zweite Standbein für "Waldwasser", so heißt die Wasserversorgung Bayerischer Wald. Mit dem Wasser aus Moos sollen künftig die Menschen in den Landkreisen Deggendorf, Regen, Freyung-Grafenau, Passau, Dingolfing-Landau, Straubing-Bogen und Cham versorgt werden.

Aktivkohlefilter sorgen für sauberes Wasser

In der neuen Anlage sollen nach Angaben der Betreiber modernste Filter Eisen und Mangan aus dem Wasser entfernen. Selbst Uran kann herausgefiltert werden, auch wenn es nur in geringen Konzentrationen im Grundwasser zu finden ist. Die Aktivkohlefilter sind nach Angabe des Wasserversorgers eine Zukunftsvorsorge: Damit können mögliche Spurenelemente, die derzeit jedoch nicht vorhanden sind, entfernt werden.

Herzstück des neuen Wasserwerkes in Moos ist nach Betreiberangaben eine Enthärtungsanlage. Sie sorgt dafür, dass die Menschen südlich der Donau künftig deutlich weicheres Wasser aus ihren Trinkwasserhähnen bekommen.