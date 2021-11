Weichen für Event-Arena am Münchner Flughafen gestellt

Der Bau einer Event-Arena am Flughafen München rückt näher. Die Gesellschafter der Flughafen München GmbH haben mehrheitlich für den Verkauf der dafür vorgesehenen Fläche an den privaten Investor SWMunich Real Estate GmbH gestimmt. Der Freistaat Bayern stimmte mit seinem 51-Prozent-Anteil für den Verkauf des Flughafengrundstücks.

Bund und Stadt wollten Vertagung des Verkaufs

Die Landeshauptstadt München, die 23 Prozent der Anteile hält, stimmte dagegen. Der Bund als dritter Anteilseigner enthielt sich aufgrund des anstehenden Wechsels in der Bundesregierung. Die Abstimmung zum Verkauf des Flughafen-Grundstücks fand trotz eines Vertagungswunsches von Seiten der Stadt München und des Bundes statt. Die Münchner Grünen bezeichneten das als einen unfreundlichen Akt der Staatsregierung gegen die Landeshauptstadt.

Investor sieht Halle als "Leuchtturmprojekt"

Die SWMunich Real Estate GmbH plant auf dem Grundstück nordwestlich des Flughafens auf Freisinger Flur nach eigenen Angaben ein 200 Millionen teures, multifunktionales "Convention-Center" für Konzerte, Live-Events, Veranstaltungen und Kongresse in verschiedenster Größenordnung. Die Halle soll 2024 fertiggestellt sein und bis zu 20.000 Besuchern Platz bieten. Der Investor bezeichnet den geplanten Bau auf seiner Webseite als "Leuchturmprojekt".

Aufgrund der bereits bestehenden Infrastruktur des Münchner Flughafens und der gleichzeitigen Nähe zur Landeshauptstadt ist der Standort laut Investor ideal. Nach seiner Ansicht fehlt der Münchner Metropolregion eine Multifunktionshalle mit einer atmenden Besucherkapazität mit bis zu 20.000 Plätzen. Dadurch verschenke München und Bayern wirtschaftliche und touristische Potenziale, so die SWM Real Estate. Verglichen mit anderen Standorten wie Hamburg, Berlin oder Köln drohe München was Veranstaltungen betreffe, ins nationale Mittelfeld abzurutschen.

München fürchtet Konkurrenz zur Olympiahalle

Die Pläne für den Bau sind seit Anfang August 2020 bekannt und werden durchaus kritisch gesehen. So lehnt die Olympiapark GmbH das Projekt rundherum ab. Die zur Stadt München gehörende Gesellschaft sieht den am Flughafen geplanten Bau in direkter Konkurrenz zur ebenfalls als Multifunktionsarena genutzten Olympiahalle. Ihre offene Befürchtung: ein direkter Preiskampf zwischen der neuen Eventarena und dem Olympiapark.

Das Problem: Der Olympiapark muss sich eigentlich finanziell selbst erhalten. Um das zu schaffen, ist die Olympiapark GmbH nach eigenen Angaben auf die Mieteinnahmen durch Konzerte und andere Veranstaltung angewiesen. Die Olympiapark GmbH widerspricht auch der Aussage des Investors, dass der Metropolregion München Veranstaltungen verloren gingen. Zwar stimme es, so der Olympiapark, dass die Olympiahalle mit ihrer Kapazität von bis zu 15.500 Besuchern geringfügig kleiner sei als Hallen in Berlin, Hamburg und Köln, dennoch würde keine Veranstaltung aus Gründen mangelnder Zuschauerplätze verloren gehen. Zudem sei die Olympiahalle technisch auf dem modernsten Stand, so die GmbH in einem schriftlichen Statement.

Stadt sieht Folgekosten für Flughafen

Die Stadt München, die sowohl bei der Olympiapark München GmbH als auch bei der Flughafen München GmbH Gesellschafter ist, hatte sich bereits gegen den Bau einer Event-Arena am Münchner Flughafen ausgesprochen. Münchens Wirtschaftsreferent Clemens Baumgärtner brachte vor kurzem sogar Pläne ins Gespräch, eine neue Event-Arena im Olympiapark zu bauen - dort, wo heute noch das alte Eisstadion steht.

Doch nicht aus diesem Grund hat die Stadt München nach Aussage von Clemens Baumgärtner gegen den Verkauf des Flughafengrundstücks gestimmt. Grundsätzlich belebe die Konkurrenz ja das Geschäft, sagte Baumgärtner dem BR. Vielmehr sind es die nach Ansicht der Stadt München unüberschaubaren Kosten, die mit einer 20.000 Besucher fassenden Arena auf den Münchner Flughafen zukämen. Laut dem Münchner Wirtschaftsreferenten sei überhaupt noch nicht geklärt, wer für den Bau zusätzlicher Infrastruktur wieviel zahle. 20.000 Menschen müssten ja irgendwie dort ankommen. Der kleine S-Bahnhaltestelle "Besucherpark" beispielsweise reiche da nicht aus. Baumgärtner spricht von einer Milchmädchenrechnung.

Freisinger Grüne fürchten Verkehrsbelastung

Gegenwind gibt es auch aus Freising. Die Grünen im Freisinger Stadtrat befürchten durch die neue Eventhalle unter anderem eine enorme Zunahme der Verkehrsbelastung in der Region. Freisings Oberbürgermeister Tobias Eschenbacher (Freisinger Mitte) steht dem Projekt Medienberichten zufolge jedoch sehr aufgeschlossen gegenüber.