Wegweisende Kooperation für besondere WG in Nürnberg

Durch eine Kooperation ist in Nürnberg eine moderne Vorzeige-WG für Menschen mit Behinderung entstanden. Wie Noris Inklusion dem BR auf Nachfrage mitteilte, sind die Räume in einem Neubaukomplex in zentraler Lage ideal für ein selbst bestimmtes Leben von Menschen mit einer Beeinträchtigung geeignet.

Bemerkenswertes Engagement

Demnach kam die Joseph-Stiftung als christliches Wohnungsunternehmen auf Noris Inklusion zu und bot aktiv eine WG-Wohnung in dem Neubauobjekt in der Nürnberger Nordstadt an. Das sei ein besonders bemerkenswertes Engagement, weil es im angespannten Wohnungsmarkt extrem schwierig sei, geeignete WG-Wohnungen zu finden, hieß es von Seiten der Noris Inklusion. "Es ist unsere erste sogenannte Clusterwohnung. Das heißt: Jeder Bewohner hat ein eigenes kleines Apartment mit Badezimmer und die Möglichkeit zu einer privaten Teeküche. Daneben gibt es den großen Gemeinschaftsbereich, der als Treffpunkt dient," so Gisela Ascherl von Noris Inklusion. Das moderne Wohnkonzept ist laut Ascherl im Trend. Nächstes Jahr bekommt die Noris Inklusion demnach zwei weitere Clusterwohnungen vom kommunalen Immobilienunternehmen wbg zur Verfügung gestellt.

Ambulante Betreuung hilft bei schwierigen Situationen

Es werden vier Menschen mit Beeinträchtigung in der WG zusammenleben. Alle sind berufstätig und wollen ihren Alltag mit gegenseitiger Unterstützung bewältigen. Noris Inklusion stellt einen Ansprechpartner als ambulante Betreuung, der bei schwierigen Fragen zur Seite steht. Nach eigenen Angaben verfolgt das Sozialunternehmen das Konzept der ambulanten Betreuung bereits seit rund 40 Jahren. Demnach werden in Nürnberg derzeit 121 Menschen mit Behinderung in eigenen Wohnungen ambulant betreut. Die Bamberger Joseph-Stiftung kümmert sich seit 1948 um Wohnraum für Menschen mit geringem Einkommen.