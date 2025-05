Wegovy, Ozempic und Co: Abnehm-Hype ruft Kriminelle auf den Plan

Sie heißen Wegovy, Mounjaro oder Ozempic und könnten auf den ersten Blick mit unscheinbaren Kugelschreibern verwechselt werden. Bei den Reichen und Schönen sind Abnehmspritzen jedoch ein beliebtes Mittel, um ungewollte Kilos zu verlieren. "Babe, ich bin auf Ozempic", verkündete etwa Sänger Robbie Williams im Gespräch mit der "Times" (externer Link, möglicherweise Bezahl-Inhalt). Auch Elon Musk, Kelly Osbourne und Amy Schumer sollen sich zu dem Medikament bekannt haben, das eigentlich für Menschen mit Diabetes entwickelt wurde.

Was die Promis ungeniert vormachen, gewinnt auch unter Normalsterblichen zunehmend an Relevanz. Zeitweise gab es für die Abnehmspritzen sogar Lieferengpässe. Die starke Nachfrage und der hohe Preis rufen Kriminelle auf den Plan - auch in Bayern bleibt das nicht unbemerkt. Ein Überblick:

Wie gehen Kriminelle vor?

Die Ermittler beobachten vor allem, dass immer mehr gefälschte Rezepte im Umlauf sind. Dem Bayerischen Apothekerverband sind hierzu zwar keine konkreten Zahlen, aber durchaus Berichte von Mitgliedern bekannt. Es handle sich um Rezepte in Papierform, die zum Teil so gut gefälscht seien, dass man sie kaum von echten unterscheiden könne. Teilweise würden auch echte Rezeptblöcke aus Arztpraxen gestohlen. "Mit dem E-Rezept wäre so etwas nicht möglich", so der Verband auf BR-Nachfrage.

Auch vor dem Inhalt der Spritzen machen Kriminelle nicht Halt: Im Sicherheitsbericht des Bundeslandes Baden-Württemberg wird etwa der Kauf von 199 Packungen "Ozempic" durch einen Großhändler geschildert. Auffällig dabei: "Die gelieferten Ozempic-Stifte weisen alle die identische Seriennummer auf." Tatsächlich habe es sich um umetikettierte Insulin-Stifte gehandelt.

Gefälschte Produkte tauchten den Angaben zufolge auch in Großbritannien und Österreich auf. Bei den Ermittlungen hätten sich Bezüge nach Nordrhein-Westfalen und Bayern (externer Link) sowie ins inner- und außereuropäische Ausland ergeben.