Weggelaufen: 12-jähriges Mädchen aus Amberg vermisst

Die Polizei in Amberg sucht nach einem 12 Jahre alten Mädchen, das seit eineinhalb Wochen verschwunden ist. Das vietnamesische Mädchen ist nach Angaben der Polizei offenbar bewusst weggelaufen. Die Polizei hat nun eine Öffentlichkeitsfahndung gestartet.

Bereits seit 10. Dezember vermisst

Thi Chung Ngyen wurde zuletzt am 10. Dezember in Amberg gesehen, als sie ihre Schule verlassen hat. Auch auf dem Busbahnhof in Amberg wurde sie gesehen. Sie ist etwa 1,45 Meter groß, schlank und wird bereits auf 15 oder 16 Jahre geschätzt vom Aussehen her.

Kripo sucht nach Mädchen

Sie trug eine dunkle Jeans, einen grünen Parka mit Kapuze und Fellbesatz und hat ein auffälliges Muttermal am Kehlkopf. Die 12-Jährige spricht schlecht deutsch. Wer weiß, wo sie ist, was sie geplant hatte oder sie gesehen hat, soll sich bei der Kripo in Amberg melden (Tel. 09621/890-0).