Wegfall der Maskenpflicht: Gemischte Gefühle in Niederbayern

Einkaufen gehen ohne Maske - das wird ab diesem Wochenende wieder die Normalität. Oder doch nicht? Die Bürgerinnen und Bürger seien nun selbst verantwortlich, heißt es von der Regierung. Die Maskenpflicht jedenfalls entfällt. In Niederbayern gibt es dazu unterschiedliche Meinungen.

Supermarktbetreiber gegen Wegfall der Maskenpflicht

Die vom Bayerischen Rundfunk befragten Supermarktbetreiber in Niederbayern hätten sich weiterhin eine Maskenpflicht gewünscht. So beispielsweise Gregor Kotlarski, der Betreiber eines Deggendorfer Supermarkts. "Das Infektionsrisiko ist so hoch wie nie zuvor. Dass man jetzt die Maskenpflicht abschafft, verstehe ich nicht. Wir werden das umsetzen, wie fast alle, damit es keinen Ärger gibt. Aber die viertel Stunde im Supermarkt, die Kunden hier verbringen, da bringt einen die Maske nicht um", meint Kotlarski. Seinem Personal schreibe er nichts vor - den Verkäuferinnen ist das Tragen oder Nicht-Tragen der Maske jetzt selbst überlassen. Ebenso den Supermarktkunden.

Eine BR-Umfrage bei Kunden zeigt, dass viele weiterhin eine Maske aus Sicherheitsgründen tragen werden. Andere zeigten sich froh, die Maske beim Einkaufen künftig abnehmen zu können, "um besser Luft zu bekommen".

Geschäftsführer freut sich auf besseren Kundenkontakt

Auch in einem Deggendorfer Sportgeschäft ist man erleichtert über den Wegfall der Maskenpflicht, wie Betreiber Karl-Heinz Greil sagt. "Ich bin froh, dass wir nicht mehr acht Stunden die Maske tragen müssen. Unser Kundenkontakt lebt vom persönlichen Kontakt, von der Mimik und Gestik." Damit weiterhin sicher eingekauft werden können, gebe es ohnehin Plexiglasscheiben an den Kassen, so Greil.

Schulleiterin befürchtet Quarantänefälle

Anders die Reaktionen an Schulen: Schulleiterinnen wie Waltraud Eder an der Plattlinger Realschule können den Wegfall der Maskenpflicht nicht nachvollziehen. "Das Infektionsgeschehen unter den Jugendlichen und Kindern ist momentan extrem hoch." Gebe es einen Schüler in der Klasse, der künftig keine Maske trage, aber mit Corona infiziert sei, "dann könnte der einiges auslösen", so Eder. Der Grund: Es gibt keine Kontaktpersonenermittlung mehr, weil bis jetzt Maske getragen wurde. "Die Frage ist: Was ist ohne Maske? Müssen die Schüler wieder in Quarantäne? Das wäre verheerend", sagt Lehrerin Eder. Denn jetzt stehen die Abschlussprüfungen an. Daher kann sich die Schulleiterin vorstellen, dass gerade Schüler der zehnten Klasse und auch deren Lehrer weiterhin im Unterricht Maske tragen werden.