Wegfall der Isolationspflicht: Stellenabbau bei Stadt Nürnberg

Mitte November wollen Bayern und drei weitere Bundesländer die Isolationspflicht aufheben. Die Stadt Nürnberg hat sich auf diese Möglichkeit bereits vorbereitet und kündigt an, das Corona-Management des Gesundheitsamts neu aufzustellen.

Mehr als die Hälfte der Stellen fallen weg

Falle die Isolationspflicht weg, bedeute das signifikant weniger Aufwand für das Gesundheitsamt – zum Beispiel bei der Kontaktnachverfolgung, sagte Nürnbergs Gesundheitsreferentin Britta Walthelm (Grüne) dem Bayerischen Rundfunk. Deswegen sei ein massiver Abbau von Personal im Gesundheitsamt geplant. Mehr als die Hälfte der Stellen im Nürnberger Gesundheitsamt im Bereich Covid-19 sollen wegfallen. Von 167 Vollkraftstellen werden lediglich 65 bestehen bleiben.

Corona-Hotline wird eingestellt

Die meisten Beschäftigten haben befristete Verträge, die zum Jahresende auslaufen. Diese werden zum Großteil nicht verlängert. Die Stadt Nürnberg bemühe sich, den Beschäftigten Stellen in anderen Aufgabenbereichen anzubieten, so Walthelm. Zudem wird die Corona-Hotline eingestellt, genauso wie die telefonische Kontaktaufnahme mit Corona-Infizierten. Das Gesundheitsamt will aber weiterhin sensible Einrichtungen wie Heime, Kliniken und Gemeinschaftsunterkünfte betreuen. Auch würden die Corona-Fälle weiter an das zuständige Landesamt gemeldet.

Stadt Nürnberg muss sparen

Bei der Entscheidung habe auch die Frage nach den Kosten eine Rolle gespielt, so Walthelm. Bund und Land hatten bislang zum Großteil die Kosten für das Personal im Gesundheitsamt, das zur Bekämpfung der Pandemie eingestellt wurde, übernommen. Das ändert sich, so dass die Stadt die Gelder selber aufbringen müsste, so Walthelm – und das bei angespannter Haushaltslage. Gleichzeitig werden im Sozialreferat dringend mehr Stellen gebraucht, um etwa die Wohngeldreform umzusetzen.

Zukünftiges Infektionsgeschehen entscheidend

Klar sei aber auch: Nachdem die Stellen im Gesundheitsamt abgebaut sind, können sie kurzfristig nicht wieder aufgebaut werden, so Walthelm. Das könnte zum Problem werden, sollte sich eine neue Virus-Variante ausbreiten, die den Impfschutz umgeht und schwere Krankheitsverläufe auslöst.