Wegepaten für Schwabens ersten Premium-Wanderweg

Donauwaldweg heißt der erste Premium-Wanderweg in Schwaben, er soll von Günzburg bis Schwenningen führen, 62 Kilometer an der Donau, entlang von Altwässern und durch den Auwald. Dieser Weg muss instand gehalten werden. Und dafür werden jetzt ehrenamtliche Wegepaten ausgebildet – an die 30 haben sich bisher bei Donautal Aktiv gemeldet.

Im Auwald, an den Altwässer entlang

Der Rentner Manfred Pech aus Heidenheim ist einer von ihnen. Gemeinsam mit den rund 30 anderen angehenden Wegepaten geht er während eines Seminars zum ersten Mal einen kleinen Teil des Wegs. Unterhalb von Lauingen, an den Altwässern entlang, runter zur Donau, durch den Auwald. Marianne Öfele aus Oberglauheim ist auch eine angehende Wegepatin. Sie ist schon den Rheinsteig gegangen, von Wiesbaden bis Bonn. Dabei hat sie gesehen, wie wichtig die Ausschilderung und die Wegbetreuung sind, deshalb lässt sie sich zur Wegepatin ausbilden.

Ein Premiumweg ist etwas Besonderes

Auf 200 Einzelmerkmale achten die Prüfer vom Deutschen Wanderinstitut bei der Beschaffenheit des Weges. Auch das, was es am Rande des Weges zu sehen oder zu erleben gibt, fließt ein, Wald, Teiche, der Fluss. Auch der Belag ist wichtig. Und Abwechslung muss ein Premium-Wanderweg auch bieten.

Gute Beschilderung, damit sich kein Wanderer verirrt

In den nächsten Monaten werden die Schilder angebracht. Der Weg muss in beiden Richtungen optimal markiert sein. Die Seminar-Teilnehmer und späteren Wegepaten müssen den Donauwaldweg mindestens zwei Mal im Jahr abgehen, oder besser noch öfter. Wenn größere Arbeiten anstehen, müssen sie das an Donautal Aktiv melden – kleinere Dinge werden sie selbst übernehmen. Etwa den Müll wegräumen oder die Beschilderung nachbessern. Noch haben sie Zeit, sich mit dem Weg vertraut zu machen. Im Oktober ist der Donauwaldweg als Premiumweg dann offiziell eingeweiht.