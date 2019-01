Wegen Zivilcourage: Münchner in U-Bahn zusammengeschlagen

Ein 45-jähriger Münchner wurde während einer Fahrt am Samstagabend (5. Januar gegen 20.30 Uhr) in der U-Bahn-Linie U2 in Richtung Messestadt Ost auf eine Streitigkeit zwischen mehreren Menschen im Alter von 15 bis 20 Jahren aufmerksam.

Männer beleidigten die Fahrgäste

Die jungen Männer hörten laut Musik und beleidigten die anwesenden Fahrgäste. Als ein 20-Jähriger aus der Gruppe auf eine bislang unbekannte Person einschlagen will, geht ein 45-jähriger dazwischen und kann das verhindern.

Sie schlagen dem 45-Jährigen ins Gesicht

Der 20-Jährige schlug dem 45-Jährigen daraufhin mit der Faust in das Gesicht und verletzte ihn. Die anderen aus der Gruppe begannen nun ebenfalls den 45-Jährigen tätlich anzugreifen. Als dieser zu Boden ging, stieg ein Großteil der Gruppe, darunter der 20-Jährige, an der Haltestelle Silberhornstraße aus.

Zwei Personen flüchten vor dem Eintreffen der Polizei

Etliche Passanten wurden auf das Geschehen aufmerksam. Die Tatverdächtigen flüchteten zunächst, konnten jedoch kurze Zeit später von der verständigten Polizei festgenommen werden. Zwei noch unbekannte Personen aus der Gruppe hatten sich vor dem Eintreffen der Polizei entfernt und konnten bislang nicht identifiziert werden.

Anzeige wegen gefährlicher Körperverletzung

Die Tatverdächtigen wurden wegen gefährlicher Körperverletzung angezeigt. Das zuständige Kommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen.

Polizei sucht nach Zeugen

Die Polizei sucht nach Zeugen und bittet alle, die sachdienliche Hinweise geben können, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 26, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen. Vor allem sollten sich auch diejenigen melden, die durch das Verhalten der Tatverdächtigen geschädigt oder belästigt wurden.