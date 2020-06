vor 31 Minuten

Wegen Wirecard: Gemeinde Aschheim zwischen Hoffen und Bangen

Der Skandal um die Wirecard AG in Aschheim weitet sich immer mehr aus. Während der ehemalige Vorstandschef gegen Kaution wieder auf freien Fuß kam, macht man sich am Firmensitz in Aschheim Sorgen: Mit Wirecard zusammen hatte die Gemeinde große Pläne.