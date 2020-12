Wegen Werbekampagne: Aufsichtsbeschwerde gegen Kelheimer Landrat

Stellungnahme erwartet

Brandl hatte bereits im Spätsommer öffentlich Kritik an CSU-Landrat Neumeyer geübt und ihn auch persönlich für das Krümelmonster-Debakel verantwortlich gemacht. Jetzt hat er auch offiziell Beschwerde eingelegt: Die Regierung von Niederbayern bestätigt den Eingang eines entsprechenden Schreibens. Man habe jetzt den Landkreis Kelheim um eine Stellungnahme gebeten. Wenn diese vorliegt, werde man den Vorgang bewerten, teilte eine Sprecherin auf BR-Anfrage mit.

Konsequenzen möglich

Eine Dienstaufsichtsbeschwerde ist ein Rechtsbehelf, der prinzipiell jedem Bürger zur Verfügung steht. Die zuständige Aufsichtsbehörde muss die Angelegenheit dem Gesetz zufolge in angemessener Frist bescheiden. Wird dann tatsächlich ein Fehlverhalten eines Amtsträgers festgestellt, kann das zu einer Disziplinarmaßnahme führen.

Verdiente Politiker

Martin Neumeyer stammt wie Brandl aus Abensberg. Beide haben sich seit ihren Jugendtagen in der örtlichen CSU engagiert. Schon in der Vergangenheit kam es immer wieder zu Konflikten zwischen ihnen. Gleichwohl gehören beide heute zu den profiliertesten Kommunalpolitikern der CSU in Niederbayern. Brandl ist seit 27 Jahren Bürgermeister in Abensberg und damit einer der dienstältesten Rathauschefs in Bayern. Seit 2002 steht er darüber hinaus an der Spitze des Bayerischen Gemeindetags. Neumeyer war vor seiner Zeit als Landrat Landtagsabgeordneter und erwarb sich hier als bayerischer Integrationsbeauftragter überregional Anerkennung.