> Wegen Waldbrandgefahr: Luftbeobachtungsflüge in Mittelfranken

Wegen Waldbrandgefahr: Luftbeobachtungsflüge in Mittelfranken

In Mittelfranken ist es sehr trocken und das bleibt auch erstmal so, sagt der Deutsche Wetterdienst. Deswegen finden auch an diesem Wochenende Luftbeobachtungsflüge in Mittelfranken statt. Besonders gefährdet ist unter anderem der Lorenzer Reichwald.