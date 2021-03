Wegen Vogelgrippe: Keulung von rund 50.000 Tieren in Nittenau

Bereits am Mittwoch ist die Vogelgrippe in dem betroffenen Betrieb in Stadl bei Nittenau festgestellt worden. Das bestätigte ein Sprecher der Firma "Wimex Agrarprodukte Import und Export GmbH" gegenüber dem BR. Da es sich dabei um eine sogenannte "anzeigepflichtige" Tierseuche handele, müssen die etwa 50.000 Tiere nun getötet werden.

Großeinsatz mit Polizei und Technischem Hilfswerk

Bei den Tieren handelt es sich um Zuchtgeflügel. Derzeit bereitet die Bayerische Kontrollbehörde für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen (KBLV) einen entsprechenden Großeinsatz vor. Vor Ort sind auch Einsatzkräfte des technischen Hilfswerks, der Feuerwehr und der Polizei.

Bayernweite Stallpflicht in Risikogebieten

Zum Schutz der bayerischen Geflügelbestände wurde zudem bayernweit eine Stallpflicht in Risikogebieten angeordnet. Das hat das Bayerische Umweltministerium am Donnerstag aufgrund einer Risikobewertung des Bayerischen Landesamtes für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) veranlasst. Durch die Stallpflicht und die konsequente Einhaltung der Biosicherheitsmaßnahmen soll der Kontakt zwischen Wildvögeln und Haus- und Nutzgeflügel vermieden und so eine Einschleppung in die Geflügelhaltungen verhindert werden. Bislang seien im Freistaat 23 Fälle der Vogelgrippe bei Wildvögeln sowie vier Fälle in privaten Hausgeflügelbeständen festgestellt worden, teilte das Umweltministerium mit.

Die Details der Stallpflicht in Risikogebieten und andere Maßnahmen werden von den zuständigen Kreisverwaltungsbehörden durch eine Allgemeinverfügung bekannt gegeben. Sie sollen auf die örtlichen Gegebenheiten wie Rastplätze von Zugvögeln abgestimmt sein.

Totes Geflügel nicht anfassen

Eine Ansteckung des Menschen mit dem Erreger über infizierte Vögel oder deren Ausscheidungen ist in Deutschland bislang nicht bekannt geworden. Das Umweltministerium warnt dennoch vor engem Kontakt zu krankem oder verendetem Geflügel. Tot aufgefundene Wildvögel sollten nicht berührt oder bewegt werden. Wenn mehrere Vögel an einem Fundort verendet sind, sollte das Veterinäramt informiert werden.