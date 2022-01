Wegen Video aufgeflogen: Youtuber hat mehr als 50 Waffen

Die Polizei hat dutzende Waffen in Mönchberg im Landkreis Miltenberg sichergestellt. Bereits im Oktober war ein Beamter der Polizeiinspektion Obernburg auf ein Video auf der Plattform Youtube aufmerksam geworden: In der Wohnung des Youtubers hingen offensichtlich Langwaffen an der Wand. Nachdem die Polizei ermittelt hatte, wer das Video eingestellt hatte, ordnete das zuständige Gericht eine Wohnungsdurchsuchung an.

Schreckschusswaffen und scharfe Schusswaffen

Zu der Durchsuchung der Wohnung in Mönchberg rückten schließlich am Mittwoch zehn Polizisten an - und würden fündig: Sie stellten mehr als 50 verschiedene Waffen sicher. Bei den Waffen handelt es sich überwiegend um Schreckschusswaffen, aber auch um einige scharfe Schusswaffen. Ob der Besitzer die hierfür erforderlichen Erlaubnisse besitzt, wird derzeit noch ermittelt.