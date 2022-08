Wegen verlorener Wette: Bamberger Bürgermeister gießen Bäume

Bambergs Oberbürgermeister Andreas Starke (SPD), der Zweite Bürgermeister Jonas Glüsenkamp (Grüne) und der Dritte Bürgermeister Wolfgang Metzner (SPD) haben am Mittwoch zur Gießkanne gegriffen und am Markusplatz Bäume gegossen. Der Einsatz geht auf eine verlorene Wette zurück.

Verlorene Wette: Bambergs Bürgermeister greifen zur Gießkanne

Im Vorfeld zur Weltklimakonferenz in Glasgow im vergangenen November hatte Bambergs Dritter Bürgermeister mit dem Bamberger Klimaschutzbündnis eine Wette abgeschlossen. Bis zu besagter Veranstaltung sollte bei der Stadt eine weitere Stelle für einen Klimaschutzmanager oder eine Klimaschutzmanagerin geschaffen werden. Obwohl der Antrag inzwischen gestellt ist, ging die Wette verloren. Die Frist wurde überschritten.

Metzner, Glüsenkamp und Starke mussten also zur Gießkanne greifen. Es ging bei der Aktion natürlich hauptsächlich um den symbolischen Charakter. Man wolle jedoch auch für mehr Klimaschutz sensibilisieren, so Metzner.

Klimaschutzbündnis: Stadtrat muss Beschlüsse schneller umsetzen

Simone Jakobi, Sprecherin des Klimaschutzbündnis stellte derweil klar, dass mehr Tempo, Konsequenz und Transparenz bei der Umsetzung der im Stadtrat getroffenen Beschlüsse zum Klimaschutz gefragt sei. Um dieser Forderung Nachdruck zu verleihen, händigte das Bündnis Oberbürgermeister Starke symbolisch eine Gießkanne sowie eine Liste der noch umzusetzenden Stadtratsbeschlüsse aus.

Bei einer anderen Wette im Vorfeld der Weltklimakonferenz in Glasgow im vergangenen November schnitt Bamberg besser ab. In wenigen Monaten haben die Stadt und ihre Bürgerinnen und Bürger 204 Tonnen CO2 eingespart. Deutschlandweit belegte die Domstadt so den vierten Platz unter den Städten bis 80.000 Einwohnern.