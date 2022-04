Wegen Ukraine-Krieg: Wildschwein "Putin" heißt jetzt "Eberhofer"

Der Name ist eine Anspielung auf die von Rita Falk verfassten und teils verfilmten Krimis, in denen ein Ermittler mit dem Namen "Franz Eberhofer" im Mittelpunkt steht.

Selenskyj oder Klitschko: Politischer Name nicht gewollt

Zur Auswahl standen außerdem "Igor", "Frederick" und "Mir". Die Betreiber hatten die fünf Vorschläge aus gut 2.700 Einsendungen ausgewählt. Als Favoriten kristallisierten sich eigentlich "Selenskyj" oder "Klitschko" heraus, wurden aber nicht in die Endrunde genommen. Er wolle nicht mehr politisieren, sagt Betreiber Mickisch.

Wildpark Mehlmeisel sucht neuen Namen wegen Ukraine-Krieg

Das Wildschwein war schon als Frischling in den oberfränkischen Park gekommen. Weil der Keiler russischstämmig sei, habe er ihn mit einem Schmunzeln Putin genannt, sagt Mickisch. Mittlerweile habe sich herausgestellt, "dass keine Sau so einen Namen verdient hat". Kurz nach dem russischen Angriff auf die Ukraine entschied er sich für die Umbenennung, vorübergehend wurde das Tier "Nobody" gerufen. Schon allein aus Respekt für ukrainische Geflüchtete, die in dem Park freien Eintritt hätten, habe der Name weggemusst, sagt Mickisch.

