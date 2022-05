Wegen Ukraine-Krieg: Bamberg fordert Geld für Schutzräume

Angesichts des Kriegs in der Ukraine beschäftigt sich die Stadt Bamberg mit Sicherheitsfragen für die Bürgerinnen und Bürger der Stadt. Ziel müsse sein, wieder mehr Schutzmöglichkeiten in Deutschland und auch in Bamberg zu schaffen, heißt es am Montag aus dem Rathaus.

Schutzräume in Bamberg: Zustand müsse kritisch hinterfragt werden

In der Stadt seien aktuell etwa 5.400 Schutzplätze vorhanden. Aufgrund fehlender Investitionen müsse der Zustand der Anlagen jedoch teilweise kritisch hinterfragt werden, heißt es in dem Schreiben weiter. "Neben Investitionen in die Bundeswehr müssen aus kommunaler Sicht auch zwingend wieder erhebliche Investitionen in den Zivilschutz getätigt werden", so Sicherheitsreferent Christian Hinterstein.

Keine Sirenenanlagen zur Warnung in Bamberg

Die Stadt will zudem den Aufbau eines flächendeckenden Warnsystems für die Bürger vorantreiben. Die Starkregenkatstrophe in der Region um Ahrweiler vergangenes Jahr habe die Bedeutung einer Warninfrastruktur deutlich aufgezeigt, so Hinterstein weiter.

Im Bamberger Stadtgebiet existieren aktuell keine Sirenenanlagen zur Warnung der Bevölkerung. Die ehemals vorhandenen Sirenen seien Anfang der 1990er Jahre nach Ende des Kalten Kriegs abgebaut worden. Auf der Luitpoldschule blieb noch eine Sirenenanlage zurück, die mittlerweile aber außer Betrieb sei.