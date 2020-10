Wegen Truppenübungsplatz: Hundsfeld als verschwundenes Dorf

Erinnerungen der Sprache festhalten

Während Pfarrer Schmitt Fotos, Zeitungsartikel und Archivmaterial sammelt, konserviert die Germanistin Monika Fritz-Scheuplein vom Dialektinstitut der Universität Würzburg die sprachlichen Erinnerungen an Hundsfeld. Denn der dortige Dialekt war ein ganz besonderer. "Hundsfeld liegt genau an so einer Schnittstelle, wo verschiedene Merkmale aufeinander treffen. Es ist also nicht verwunderlich, dass in Hundsfelderisch Merkmale von Regionen in der Umgebung stecken", erklärt Fritz-Scheuplein. Das hänge etwa mit früheren Herrschaftsgebieten, mit Konfessionsgrenzen und naturräumlischen Grenzen wie Bergen oder Flüssen zusammen.

Hundsfelder Dialekt hat auch Einflüsse aus Hessen

Vor zwei Jahren hat sich die Germanistin mit ein paar ehemaligen Hundsfeldern in gemütlicher Runde getroffen. Mehrere hundert Fragen hat sie den Hochbetagten gestellt. "Wie etwa: 'Hundsfeld war früher mal ein kleines...' und dann sollten die Hundsfelder den Satz ergänzen." Mithilfe der Antworten konnte Fritz-Scheuplein nachweisen: Im Hundsfelder Dialekt findet sich von allem ein bisschen, Einflüsse aus Fulda und Mainz, sowie aus dem nördlichen und südlichen Würzburger Raum.

Merkmale aus Karlstadt und Ochsenfurt

"Also gerade bei Beere, da ist so ein Gleitlaut drin, klingt wie ein J. Das ist eigentlich typisch für Orte im Karlstädter Kreis. Und da stellt sich Hundsfeld jetzt eben dazu", erklärt die Germanistin. Gleichzeitig sagen die Hundsfelder statt Blümlein "Blümli", was eher typisch ist für den Ochsenfurter Gau. Ein sehr bunter Dialekt also. Das wusste schon der Volksschullehrer Carl Reinhard, der 1909 in seinem Büchlein über die Hundsfelder Geschichte geschrieben hat: „In der Vorsilbe ge- wird es vor einigen Buchstaben wie a gesprochen, vor anderen gar nicht: Also es heißt gatrunka und gawohnt, aber gschickt und ghöart."