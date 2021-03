Wegen Situation in Flüchtlingslagern: Protestcamp in Regensburg

Mehrere Hilfsorganisationen und Aktivisten wollen an diesem Wochenende mit einem Protestcamp auf dem Regensburger Domplatz auf die humanitäre Krise in Flüchtlingslagern an den EU-Außengrenzen aufmerksam machen.

Die Gruppen Sea-Eye, Space-Eye, CampusAsyl, "Students for Climate Justice" sowie eine Bürgerinitiative für Asyl (BI Asyl) fordern die Evakuierung der Lager und eine humanere Migrationspolitik. Dazu haben sie sechs Zelte aufgestellt und diese symbolisch eingezäunt.

"Zugang zu gerechten Verfahren"

"Wir fordern, dass Menschenrechte eingehalten werden und die Menschen Zugang zu gerechten Verfahren haben", sagte Sprecher Johannes Rückerl dem BR. Die schlechten Zustände in den Lagern in Bosnien und Griechenland müssten verbessert werden, sagte er weiter.

Wegen Corona keine Kundgebung

Mit der Aktion wollen die Gruppen unter anderem darauf hinweisen, dass Geflüchtete in den Lagern auch im Winter in Zelten leben müssen. Wegen der aktuellen Corona-Lage sind laut den Veranstaltern lediglich einzelne Aktive am Protestcamp vor Ort. Nur so könne man die Abstands- und Hygieneregeln einhalten, sagte Rückerl. Eine Kundgebung findet nicht statt.