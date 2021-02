Wegen Schadstoffen: Viele Wohnzimmeröfen gehören zum alten Eisen

In Dörfles-Esbach bei Coburg kriechen die Handwerker in den Kachelofen eines Einfamilienhauses. Mehr als 33 Jahre hat die Heizanlage dort für wohlige Wärme im Wohnzimmer gesorgt, doch damit ist vorerst Schluss. Der Ofen muss raus. Der Rost hat der Ofenkammer zugesetzt. Die Eigentümer haben sich für den Einbau eines neuen Ofens entschieden, inklusive Heizkammer und Nachbrenner. Vom eigentlichen Kachelofen bleiben nur die gekachelten Außenwände, der Rest wird ersetzt. "Man hat den Rost gerade gesehen beim Rausnehmen, das hätte man theoretisch da und dort noch reparieren können, aber das Gerät erfüllt sowieso nicht mehr die Norm, und deswegen wird es komplett gewechselt", erklärt Ofenbau-Meister Olaf Pilz.

Betriebserlaubnis läuft aus – Geräte werden jahrgangsweise aus dem Verkehr gezogen

Die Bundesimmissionschutzverordnung sorgt für Bewegung in den Häusern. Schon 2012 liefen die ersten Betriebsgenehmigungen für Feuerstätten aus. Der 31.12.2020 war wieder ein Stichtag für Öfen. Hausbesitzer erfahren dies meist von ihrem Kaminkehrer. Bei der Feuerstättenbeschau muss dieser auch prüfen, ob die Öfen noch zugelassen sind. Mehr als ein Aufschub von sechs Monaten ist nicht drin. Bei Bezirkskaminkehrermeister Marc Schreiber sieht das dann so aus: "Ich setze nichts durch, sondern ich schreibe nur den Mangel auf, setze eine Frist, und wenn die Frist abgelaufen ist und nichts passiert ist, geht es an die zuständige Behörde zur Weiterverfolgung." Dann übernimmt je nach Kommune das Bauamt oder das Ordnungsamt.