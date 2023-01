> Wegen Ruhestörung bei Party: Polizisten mit Flaschen beworfen

Reichlich Aufregung gab es in der Nacht in Ostheim vor der Rhön: Mehrere Polizeistreifen rückten wegen Ruhestörung zu einer Party mit 300 Gästen an. Dort wurden sie mit Flaschen und einem Böller beworfen. Die Party endete mit einer Straßensperrung.