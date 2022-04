Wegen Ruhestandsversetzung: Bürgermeister kämpfen für Pfarrer

Im Herbst soll Pater Rudolf Theiler im Alter von 71 Jahren in den Ruhestand gehen. Von Seiten des Bistums sei ihm zugesichert worden, dass er bis zum Alter von 75 weiter in Ebern im Landkreis Haßberge arbeiten könne, sagt der Pater im Gespräch mit BR24. Seit einigen Jahren betreut er auch die Kirchengemeinde Pfarrweisach. Erst im vergangenen Sommer wurde sein Vertrag dort auf unbestimmte Zeit verlängert – weil kein Nachfolger gefunden werden konnte. Im Dezember 2021 hieß es dann plötzlich, dass er schon im Sommer 2022 in den Ruhestand gehen soll. Für ihn sei das überstürzt.

Bürgermeister wenden sich in offenem Brief an Bischof Jung

Auch die beiden Bürgermeister der betroffenen Pfarrgemeinden in Ebern und Pfarrweisach können die Entscheidung des Bistums nicht nachvollziehen. Gemeinsam haben sie sich in einem offenen Brief an Würzburg gewandt – und zwar direkt an Bischof Franz Jung. "Die Kirche sollte froh sein, dass ein anerkannter und beliebter Pfarrer sich im Alter von 71 Jahren noch zur Verfügung stellt", heißt es darin. Gerade in der aktuellen Situation der Kirche und angesichts der Personalprobleme sei die Versetzung in den Ruhestand von Rudolf Theiler nicht nachzuvollziehen.

Pater Theiler findet keine Bleibe

Noch dazu findet der Karmelitenpater keine Bleibe für sich, seine 84-jährige Haushälterin sowie Hund und Katze, sagt Theiler im Gespräch mit BR24. Das Kloster der Bamberger Karmeliten wird aktuell umgebaut, dort kann er nicht wohnen. Gesundheitlich sieht sich der 71-Jährige durchaus in der Lage, sein Amt noch weiterzuführen. "Nur die unmenschliche Behandlung des Bistums macht mich krank", so Theiler.

Bistum Würzburg: Dienst endet mit 70 Jahren

Das Bistum Würzburg verweist auf BR-Anfrage darauf, dass der Dienst für Diözesanpriester und Ordensangehörige mit 70 Jahren ende und es nur in ganz wenigen, sehr gut begründeten Ausnahmefällen eine Verlängerung gebe. Es gebe nur fünf aktive Diözesanpriester die älter als 70 seien und etwa genauso viele Ordenspriester über 70.

Bürgermeister verstehen Entscheidung des Bistums nicht

Das Festhalten an dieser Altersgrenze ist für Bürgermeister Markus Oppelt aus Pfarrweisach nicht nachvollziehbar. Er spricht sogar von einem "selbstherrlichen Verhalten der Kirche" – insbesondere mit dem Blick nach Rom, wo katholische Kirchenobere weitaus älter sind: "Aber an der Basis, wo es brennt, zieht man die Leute ab." Gemeinsam mit dem Eberner Bürgermeister Jürgen Hennemann bittet er den Würzburger Bischof ausdrücklich, nicht an der Versetzung in den Ruhestand festzuhalten: "Machen Sie diesen Fehler nicht, besonders dann, wenn keine Nachbesetzung in Aussicht ist."

Schon die Debatte darüber vor Ort schwäche die katholische Kirche weiter und bringe auch viele noch sehr Aktive zum Zweifeln und Resignieren gegenüber ihrer Kirche. Vielmehr sei es sinnvoll, die Kompetenz und Erfahrung des 71-Jährigen mit einem Nachfolger gemeinsam zu nutzen und eine Zeit lang eine personelle Verstärkung zu haben. "Am besten wäre, aus unserer Sicht, eine Einarbeitung eines Nachfolgers durch Pater Theiler und den Übergang gemeinsam zu gestalten", schreiben die Bürgermeister.

Bistum Würzburg schreibt Stelle aus

Eine geordnete Übergabe scheint auch der Plan des Bistums zu sein: Im April 2022 werde die Stelle für die Pfarreiengemeinschaft "Gemeinsam unterwegs – Ebern-Unterpreppach-Jesserndorf" ausgeschrieben – mit dem Ziel, dass ein neuer Pfarrer im Herbst dieses Jahres seinen Dienst antrete. Am Dienstantritt des neuen Pfarrers orientiert sich das Ausscheiden von Pater Theiler, heißt es weiter. Es werde nur Ebern ausgeschrieben. Die Pfarreiengemeinschaft "Sankt Kilian und Weggefährten, Pfarrweisach" war bereits ausgeschrieben – ohne Erfolg, sprich es gab keine Bewerbungen. Es werde neu im Pastoralen Raum verhandelt, wenn sich kein Pfarrer findet, so Bistumssprecher Bernhard Schwesinger.

Bürgermeister bitten Bischof Jung um Gespräch

Pater Theiler verschafft diese Aussage aber keine Gewissheit. Er kritisiert außerdem, dass immer nur im Beisein anderer oder in Videokonferenzen über seine geplante Versetzung gesprochen wurde. Auch der für das Dekanat Hassberge zuständige Dekan Christian Lutz hatte sich für ihn eingesetzt und beim Bischof um ein Dreier-Gespräch gebeten, aber laut Theiler nie eine Antwort darauf bekommen.

Ob Bischof Franz Jung jetzt das Gesprächsangebot der beiden Bürgermeister annimmt, dazu hat sich das Bistum bisher nicht geäußert. Hennemann und Oppelt hatten ihn gebeten nach Ebern zu kommen, um die Situation gemeinsam vor Ort zu besprechen und nach Lösungen zu suchen. Alternativ würde man auch nach Würzburg kommen.