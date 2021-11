Wegen Rekord-Inzidenz: Corona-Krisensitzung in Niederbayern

Die Corona-Lage in Niederbayern spitzt sich weiter zu. Das ist das Ergebnis einer Video-Sondersitzung der niederbayerischen Landräte und Oberbürgermeister mit Regierungspräsident Rainer Haselbeck. In allen Landkreisen und kreisfreien Städten des Regierungsbezirks stehe die Versorgung von Intensivpatienten zunehmend auf der Kippe, hieß es.

Lange Wege für Intensivpatienten

Für Verletzte nach Verkehrs- oder Sportunfällen, genauso wie für Patienten mit Herz- oder Schlaganfällen und natürlich auch Corona-Erkrankte könnte es schwierig werden, ein Intensivbett zu bekommen. Ein Beispiel: Zwei Patienten mit Hirnblutungen konnten am Dienstag nicht mehr im örtlichen Krankenhaus aufgenommen werden. Krankenwagen mussten die beiden durch ganz Bayern transportieren. Für die Rettung geht dabei entscheidende Zeit verloren.

Impf-Appell an Nicht-Geimpfte

Die niederbayerischen Landräte und Oberbürgermeister rufen deshalb zur Vorsicht auf und richten einen Appell an die Bürgerinnen und Bürger, sich impfen zu lassen. Regierungspräsident Rainer Haselbeck, der Vorsitzende des Niederbayerischen Landkreistags, Sebastian Gruber, sowie der Vorsitzende des Niederbayerischen Städtetages, Jürgen Dupper, sprachen von einer Kraftanstrengung, die jetzt nötig sei, um Leben und Gesundheit zu schützen. Die niederbayerischen Behörden täten weiterhin alles, um die Situation im Griff zu behalten. Das werde auch gelingen – sofern alle mitmachten.

Negativ-Spitzenreiter Rottal-Inn und Dingolfing-Landau

Unterdessen steigen die Corona-Zahlen in Niederbayern weiter an. Der Landkreis Rottal-Inn ist am Mittwoch mit einer 7-Tage-Inzidenz von 1.104 bundesweit negativer Spitzenreiter. Und der Landkreis Dingolfing-Landau hat seit Mittwoch bundesweit die dritthöchste Inzidenz. Sie liegt bei 894 und ist damit so hoch wie noch nie. Die Krankenhaus-Ampel steht auf Rot, die Maßnahmen zur Eindämmung der Infektionen wurden verschärft. In vielen Bereichen gilt deshalb die 2G-Regelung (geimpft oder genesen). Die Inzidenz steige derzeit täglich auf neue Rekordwerte, sagte Werner Bumeder (CSU). Der Landrat von Dingolfing-Landau appellierte daher an die Menschen, die Maßnahmen ernst zu nehmen und nicht notwendige Kontakte zu vermeiden.

Bürgertelefon wegen Krise wieder besetzt

Weil bei vielen Menschen Verunsicherung herrscht, wird jetzt das Bürgertelefon im Kreis Dingolfing-Landau wieder eingerichtet. Von montags bis freitags (8 bis 16 Uhr) sowie samstags und sonntags (9 bis 14 Uhr) ist das Bürgertelefon unter der Nummer 08731 87-200 erreichbar.

"Wir verstehen uns auch in Krisenzeiten als verlässliche und serviceorientierte Behörde mit einem offenen Ohr für die Sorgen und Nöte unserer Bürgerinnen und Bürger", sagte Landrat Bumeder am Mittwochnachmittag. Im Gesundheitsamt und in vielen anderen Fachbereichen werde seit Pandemiebeginn an sieben Tagen in der Woche gearbeitet. Am Bürgertelefon sollen Ratsuchende schnell und unkompliziert Antworten bekommen.

Impfzentrum: Öffnungszeiten ausgeweitet

Die Nachfrage nach Corona-Schutzimpfungen sei jüngst stark gestiegen, heißt es aus dem Landratsamt. Deshalb hat das Impfzentrum in der Salitersheimer Straße in Dingolfing in dieser Woche zusätzlich am Samstag geöffnet. Von 10 bis 16 Uhr werden Impfungen verabreicht, eine vorherige Terminvereinbarung ist nicht notwendig. Gegebenenfalls kann es aber zu Wartezeiten kommen. Aufgrund der hohen Nachfrage stehe aktuell nur der Impfstoff von Biontech zur Verfügung. Montags bis freitags hat das Impfzentrum wie gewohnt von 8 bis 12 Uhr und von 13 bis 17 Uhr geöffnet.