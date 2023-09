Wegen Platzgefahr: Hugo-Flaschen von Kaufland zurückgerufen

Die Firma Hauser Weinimport GmbH ruft eine Charge ihres Getränks Voscarini Hugo (0,75l) Frizzante zurück. Der Grund: Die Flaschen seien möglicherweise mit Hefe verunreinigt.

Hersteller warnt: Betroffene Flaschen keinesfalls öffnen!

Diese könnte in den versiegelten Flaschen einen Nachgärungsprozess in Gang setzen und dann wird es für Verbraucher gefährlich. Denn steigt durch die Nachgärung der Druck in den Flaschen, drohen diese unter Umständen zu platzen, was zu Verletzungen führen kann.

Wer Flaschen der betroffenen Charge bei sich zu Hause hat, solle diese auf keinen Fall öffnen, sondern in einer geschlossenen Tüte entsorgen, rät der Hersteller. Betroffen sind demnach alle Flaschen, deren Losnummer mit "L6962" beginnt. Das teilte das amtliche Portal "lebensmittelwarnung.de" am Mittwoch mit.

Kaufland-Kunden können sich Kaufpreis erstatten lassen

Die betroffenen Flaschen wurden bei der Supermarktkette Kaufland in mehreren Bundesländern verkauft. Aufpassen müssen Verbraucher demnach nicht nur in Bayern. Auch Geschäfte in Baden-Württemberg, Berlin, Bremen, Hamburg, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein und Thüringen sind mit den möglicherweise verunreinigten Flaschen beliefert worden. Kunden können sich den Kaufpreis auch ohne Kassenbon erstatten lassen.

Mit Material von dpa.