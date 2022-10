Wegen Personalnot: Massive Probleme im Öffentlichen Nahverkehr

Verspätungen und komplette Ausfälle von Verbindungen im Öffentlichen Nahverkehr sind ein Ärgernis - besonders für Pendler. Doch genau das müssen derzeit viele Menschen auch in Schwaben hinnehmen. Der Grund: Es fehlen Bus- und Bahnfahrer.

Bis zu 60 Prozent der Fahrer fehlen

So hat zum Beispiel die Regionalbus Augsburg GmbH aktuell mit einem "sehr hohen Krankenstand zu kämpfen", heißt es. In manchen Betrieben fallen laut RBA derzeit bis zu 60 Prozent der Fahrer aus, es komme "vielerorts zu massiven Ausfällen".

Die Bayerische Regiobahn (BRB) kündigte an, "dort Fahrpläne auszudünnen, wo keine allzu großen Taktlücken entstehen".

Notfalls setzt sich der Chef ans Steuer

Bei der BBS Brandner Bus Schwaben Verkehrs GmbH in Krumbach konnte man bislang verhindern, dass Fahrten ausfallen, so Geschäftsführer Josef Brandner. Sollte eine Vielzahl von Fahrer krankheitsbedingt ausfallen, wolle man Mitarbeiter aus der Verwaltung oder der Werkstatt einzusetzen, die über einen Busführerschein verfügen. "Wenn es extrem wird", sei außerdem der Chef gefragt und auch er würde sich hinters Steuer setzen.

Notfahrpläne in der Schublade

Auch ohne den aktuellen Krankenstand bei Bus- und Bahnfahrern herrscht Personalnot. Laut Linda Kisabaka, der Geschäftsführerin des Augsburger Verkehrs- und Tarifverbunds AVV, sei das durch das geringere Fahrgastaufkommen in den beiden Corona-Jahren nur kaum aufgefallen. Eine der Ursachen sei der demografische Wandel. "Wir sind bereits in einem Kampf zwischen den Branchen, weil es insgesamt weniger Fachkräfte gibt", sagte Kisabaka. Man müsse daher dringend bei der Ausbildung und der Bezahlung nachbessern. Für den Fall, dass sich der Krankenstand weiter erhöhe, gebe es beim AVV Notfallpläne mit Priorisierungen von verschiedenen Verbindungen. "Schülerfahrten oder wichtige Pendlerverbindungen dürfen auf keinen Fall ausfallen", so Kisabaka. Statt großer setze man verstärkt kleinere Busse ein. Für die brauche es keinen Busführerschein.