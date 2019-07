Wegen Personalmangel: Zugausfälle bei der Regiobahn

Wie die Regiobahn mitteilte, sei das Personal in den vergangenen Monaten bereits knapp gewesen. Doch jetzt seien auch noch Krankmeldungen hinzugekommen. Auf der Strecke von Augsburg über Mering und Geltendorf, am Ammersee entlang bis nach Weilheim könnte es heute also eng werden.

Ausfallende Züge durch Busse zu ersetzen werde zwar geprüft, allerdings seien kaum Busse verfügbar, heißt es bei der Bahn. Lediglich die Zugverbindungen in der Früh für die Schüler seien gesichert.

Weitere Zugausfälle im gesamten Regionetz

Auch im übrigen Regionetz kann es heute zu Ausfällen kommen, vor allem in den Hauptreisezeiten. Die Regiobahn empfiehlt den Fahrgästen daher, auf andere Reisemöglichkeiten auszuweichen oder die Fahrt zu verschieben. Auch zwischen Eichstätt Stadt und Eichstätt Bahnhof fahren derzeit keine Züge, weil auch dort Personal fehlt. Dort wurde ein Schienenersatzverkehr eingerichtet.

Triebfahrzeugführer – Bewerber gesucht

Triebfahrzeugführer gibt es momentan grundsätzlich zu wenige. Neue Mitarbeiter werden bei der Bayerischen Regiobahn zwar bereits ausgebildet; sie sind aber erst im Herbst einsatzbereit.