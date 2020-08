Wegen Panne an Corona-Teststationen: Söder sagt Watt-Reise ab

Bayerns Ministerpräsident hat seine Reise nach Schleswig-Holstein abgesagt. Söder twitterte: "Fehler bei Corona-Testzentren. Das ist sehr sehr ärgerlich. Das muss sofort behoben werden und darf nicht mehr passieren. Leider muss ich daher den Besuch an der Nordsee absagen. Bayern geht vor."

900 positiv auf Covid-19 getestete Menschen noch nicht informiert

Heute Nachmittag hatten die bayerische Gesundheitsministerin Melanie Huml und der Präsident des Landesamts für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit, Andreas Zapf, massive Verzögerungen an den Corona-Teststationen an den Autobahnen eingeräumt. Huml sagte, dass aktuell mehr als 900 positiv auf Covid-19 getestete Menschen noch nichts von ihrer Infektion wüssten. An den drei Autobahn-Teststationen müssen sich Reiserückkehrer aus Risikogebieten testen lassen, alle anderen können sich freiwillig testen lassen.

44.000 Menschen warten noch auf Ergebnis

Insgesamt warten laut Huml noch immer rund 44.000 Menschen, die an den Autobahn-Teststationen einen Abstrich haben nehmen lassen, auf ihre Ergebnisse. Wörtlich sagte die Gesundheitsministerin: "Das ist etwas, das mich massiv ärgert." Es gebe nichts schönzureden. LGL-Chef Zapf zufolge hat es Probleme bei der Eingabe der Tests von Hand gegeben. Inzwischen haben private Anbieter die Teststationen übernommen. Diese erfassen die Tests offenbar digital. Bis morgen Mittag sollen die Infizierten ihr Ergebnis bekommen. Im Anschluss sollen auch diejenigen mit einem negativen Ergebnis informiert werden.