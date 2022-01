Wegen Omikron: Stadtwerke Bayreuth reduzieren Fahrplan

"Nun spitzt sich auch die Lage in Bayreuth zu", heißt es von den Stadtwerken Bayreuth. Konnten in früheren Phasen der Corona-Pandemie Ausfälle unter Busfahrern noch ausgeglichen werden, sei dies nun nicht mehr der Fall. Derzeit seien "außergewöhnlich viele Fahrer" der Stadtwerke oder ihrer privaten Partnerunternehmen unter anderem an Corona erkrankt, sagt Sprecher Jan Koch. Teilweise fielen die Busfahrer für längere Zeit aus. Wegen der Corona-Variante Omikron kämpft auch die Bahn seit Wochen um die Aufrechterhaltung von Verbindungen.

Zu viele Busfahrer in Bayreuth an Corona erkrankt

Um weiter einen verlässlichen Fahrplan anbieten zu können, sollen einige Fahrten am Nachmittag und am Abend ab dem 2. Februar vorübergehend nicht mehr angeboten werden.

"In den vergangenen Wochen und Monaten haben wir die schwierige Entwicklung aufgefangen, indem die Fahrer Überstunden gemacht haben und indem sich Kollegen aus der Werkstatt und der Fahrdienstleitung außerplanmäßig hinters Steuer gesetzt haben", Jan Koch, Sprecher der Stadtwerke Bayreuth

Betroffen seien Fahrten der Linien 303, 304, 312, 314, 322, 324, 325 und 326. Details finden sich auf der Webseite der Stadtwerke Bayreuth.

Wenig genutzte Buslinien in Bayreuth gestrichen

Bei den gestrichenen Verbindungen handle es sich allerdings nur um etwa vier Prozent des Gesamtangebots, so Koch. Vor allem der Schülerverkehr werde uneingeschränkt fortgesetzt. Gekürzt werde ausschließlich dort, wo die Nachfrage seitens der Fahrgäste sowieso schon niedrig sei.

Sobald sich die Personalsituation entspanne, wollen die Stadtwerke zum regulären Fahrplan zurückkehren.

Linien auch in Bamberg zusammengelegt

Bereits in der vergangenen Woche mussten wegen erster Corona-Fälle bei den Fahrern im Landkreis Bamberg Buslinien zusammengelegt werden. Betroffen war die Linie 978 von Reundorf nach Bamberg, die zeitweise mit einer Linie aus Frensdorf zusammengelegt wurde. Das Landratsamt Bamberg ging davon aus, dass die Zusammenlegung noch einige Tage fortbestehe.

Corona-Proteste behindern den Busverkehr

In Bayreuth wiederum kam es am Montag wegen Protesten gegen die Corona-Maßnahmen der Regierung zu Beeinträchtigungen im Busverkehr. Protestierende zogen am Zentralen Omnibushalt (ZOH) vorbei. Vor allem die Linien 306, 310, 314 und 315 waren betroffen und könnten es auch künftig immer montags sein, wenn die Protestzüge weiter stattfinden.