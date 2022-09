Wegen NS-Vergangenheit: Nikolaus-Fey-Straße in Alzenau umbenannt

Im Zuge der Diskussion um den wegen seiner NS-Vergangenheit umstrittenen Heimatdichter Nikolaus Fey wird in einer weiteren unterfränkischen Kommune nun ein Straßenname geändert. Die Nikolaus-Fey-Straße in Alzenau heißt nun in einem Abschnitt Edith-Stein-Straße, in einem weiteren Abschnitt Nikolausstraße. Die Entscheidung dazu war Ende Oktober 2021 nach einem Mehrheitsbeschluss im Stadtrat getroffen worden. Davor waren die Anwohnerinnen und Anwohner umfassend informiert und angehört worden. Auch um die Einreichung von Namensvorschlägen wurde die Bevölkerung gebeten.

Nikolaus-Fey-Straße wird zu Edith-Stein-Straße und Nikolausstraße

Die konkrete Namensgebung beschloss der Stadtrat am 31. März dieses Jahres. Der Straßenabschnitt zwischen Mühlweg und Erich-Kästner-Schule wird künftig Edith-Stein-Straße heißen, der Abschnitt zwischen Prischoßstraße und Heideweg Nikolausstraße. Die Hausnummern der Anwesen in der künftigen Nikolausstraße bleiben unverändert. Davor waren bereits in anderen Städten in Unterfranken die Nikolaus-Fey-Straßen umbenannt worden, etwa in Karlstadt und Lohr am Main. Auch in Würzburg wird die Nikolaus-Fey-Straße umbenannt.

Kommission schätzt Fey als überzeugten Nationalsozialisten ein

Aufgekommen waren die Diskussionen durch ein Gutachten der Stadt Würzburg. Die Stadt ließ von einer Kommission prüfen, welche Namenspaten in das NS-Regime verstrickt waren. Ende 2020 wurde das Gutachten veröffentlicht. Dort heißt es: "Fey ist als überzeugter Nationalsozialist anzusehen. Fey hat aktiv an der Ausgestaltung nationalsozialistischer Propagandainszenierungen mitgewirkt und hat von der NS-Herrschaft persönlich profitiert."

Demnach trat der Dichter 1933 im Alter von 53 Jahren in die NSDAP ein und überwachte als Beauftragter für die Reichsschrifttumskammer Texte anderer fränkischer Autoren auf ihre Vereinbarkeit mit der Parteilinie. Weiter heißt es in dem Gutachten: Fey wirkte von 1942 bis 1944 in der Regierung des "Generalgouvernements" in Krakau mit. Laut Bericht hat sich Fey dort an Zensur beteiligt und versucht, Bewohner propagandistisch zu beeinflussen.