Wegen Niesanfall des Fahrers: Auto überschlägt sich auf A9

Auf der A9 in Fahrtrichtung Süden, kurz vor der Anschlussstelle Trockau, hat sich bereits am späten Donnerstagabend ein Auto überschlagen. Wie die Polizei am Samstag mitteilt, musste der Fahrer eines Autos gegen 21.30 Uhr stark niesen und habe deshalb die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren.

Auto rammt anderen Pkw und überschlägt sich

Das Auto des 48-Jährigen habe einen Pkw auf der rechten Spur gerammt und sich anschließend überschlagen. Der Fahrer konnte sich leichtverletzt selbst aus dem Wrack befreien. Das gerammte Auto kam auf der Standspur zum Stehen, die Fahrerin blieb unverletzt. Die Trümmer des Unfalls seien über eine Strecke von 500 Metern verstreut gewesen, heißt es weiter.

Im Stau keine Rettungsgasse gebildet

Wegen der vielen Fahrzeugteile und totalbeschädigten Fahrzeuge, war die Fahrbahn in Richtung München für etwa zwei Stunden komplett gesperrt. Für die Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei, habe sich die Anfahrt schwierig gestaltet, da die im resultierenden Stau befindlichen Verkehrsteilnehmer keine Rettungsgasse gebildet hatten.

