Wegen Naturschutz: Feriendorf am Brombachsee wohl kleiner

Das geplante Feriendorf am Brombachsee soll kleiner werden als ursprünglich geplant. Wie Center Parcs-Geschäftsführer Frank Daernen am Dienstag auf einer Sitzung des Zweckverbandes Brombachsee erklärte, gebe es keinen Standard-Masterplan, sondern jedes Dorf werde an die Gegebenheiten vor Ort angepasst.

165 Hektar Fläche sind erlaubt

So darf das Gelände der ehemaligen Munitionsfabrik Muna bei Langlau voraussichtlich nur zu einem Teil bebaut werden. Der Naturschutz erlaubt Center Parcs lediglich 165 ha Fläche. Ein Naturschutzbüro hat im Auftrag von Center Parcs das gesamte Gelände untersucht und dabei seltene Tier- und Pflanzenarten gefunden, allerdings nicht überall.

Seltene Fledermäuse und Fledermauskorridor

In den Gebäuden, die sich auf einem Teil des Geländes befinden, nisten 14 teils sehr seltene und streng geschützte Fledermausarten, wie etwa die Große Bartfledermaus. Weil aber die Gebäude stark mit Asbest belastet sind, müssen Ausweichquartiere geschaffen werden. Die Route, über die die Fledermäuse zum Brombachsee gelangen, der sogenannte "Fledermauskorridor" darf nicht bebaut werden, ebenso eine große eine naturschutzfachlich wertvolle Fläche in Seenähe. Sie soll abgesperrt und von Urlaubern nur bei Führungen betreten werden.

Gelände von Kampfmitteln befreien

Statt der zu Beginn geplanten 1.000 Ferienhäuser sollen nun 800 gebaut werden. Doch bevor der Bau des Feriendorfs beginnen kann, muss das Unternehmen das gesamte Muna-Gelände von Kampfmitteln befreien. Pro Hektar fallen 280 kg Kampfmittelschrott an, etwa 15 – 18 Handgranaten. Nicht alle sind transportfähig und müssen deshalb an Ort und Stelle kontrolliert gesprengt werden.

Grundwasser und Erdreich nicht verschmutzt

Allerdings ist von den Kampfmittelüberresten nichts in Grundwasser und Erdreich geraten. "Das haben wir so nicht erwartet", sagt der zuständige Gutachter, der insgesamt 20.000 Einzelproben untersuchte.

Klimaneutrale Anlage geplant

Center Parcs plant das Feriendorf am Brombachsee klimaneutral. So soll z.B. jedes Gebäude dort mit einer Photovoltaik-Anlage ausgestattet sein. Außerdem sollen Biomasse, Erdwärme, die Wärme des Brombachsees und Holz genutzt werden, um die Häuser mit Wärme und Strom zu versorgen. Das Feriendorf selbst soll an die Geschichte der Mühlen erinnern, die durch die Schaffung des Brombachsees versunken sind. Das fränkische Erbe sei wichtig, betonten Vertreter von Center Parcs.

Zusätzliche Arbeitsplätze und Bürger-Sprechstunden

Ein Tourismusgutachter schätzte, dass durch Center Parcs rund 1.300 zusätzliche Arbeitsplätze in der Region entstehen. Der Umsatz wird auf 340 Millionen Euro im Jahr geschätzt. Aktuell sind etwa 400 Menschen im Tourismus am Brombachsee tätig.

Ab dem 22. März 2021 will Center Parcs alle bisherigen Gutachter-Ergebnisse im Internet veröffentlichen. Anschließend soll es bis Mitte April Sprechstunden für die Bürger und Bürgerinnen in Langlau, Pfofeld und Thannhausen geben.