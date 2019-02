Wegen Missbrauchsvorwürfen: R. Kelly-Konzert in Neu-Ulm abgesagt

Die Betreiber der Ratiopharm-Arena schreiben auf ihrer Homepage, dass sich neue, objektive Vorwürfe gegen R. Kelly ergeben hätten. Aus diesem Grund habe man sich entschieden, den Vertrag mit dem Konzertveranstalter zu lösen. Der Veranstalter wird sich auch um die Erstattung der bereits erworbenen Tickets kümmern, heißt es. Das Konzert mit R. Kelly sollte ursprünglich am 12. April stattfinden.

Ermittlungen wegen zehn Missbrauchsfällen

Der 52-Jährige saß seit vergangenem Freitag in Untersuchungshaft, konnte diese am Montag aber verlassen, nachdem er die Kaution gezahlt hatte. Der R&B-Sänger ist wegen sexuellen Missbrauchs in zehn Fällen angeklagt worden. Die Fälle in der Anklage stammen aus den Jahren 1998 bis 2010 und drehen sich um vier teils minderjährige Opfer.